Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер получил $2 млрд финансирования для своей новой компании Safe Superintelligence Inc. (SSI). Это позволяет оценить компанию в $32 млрд, хотя никакой продукт компания пока не представила. Суцкевер основал стартап в июне 2024 года совместно с Дэниелом Гроссом, бывшим главой AI в Apple, и исследователем ИИ Дэниелом Леви. Компания имеет офисы в Пало-Альто и Тель-Авиве.

Фото: Amir Cohen / Reuters)

В SSI заявляют, что стремятся создавать модели искусственного интеллекта, значительно превосходящие существующие системы от OpenAI, Anthropic и Google. Суцкевер прогнозировал достижение «пика данных» и необходимость возвращения к «эпохе открытий» в сфере ИИ. Компания исследует новые подходы к разработке и масштабированию языковых моделей, целью которых является переход от анализа данных к системам со сверхчеловеческим интеллектом.

Последний раунд финансирования возглавила компания Greenoaks, вложившая $500 млн. Среди других инвесторов – Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Google и Nvidia. Google предоставляет SSI значительное количество своих ИИ-чипов — для исследований компания полагается преимущественно на тензорные процессоры (TPU) от Google, а не на GPU от Nvidia.

В сентябре 2024 года SSI привлекла $1 млрд при оценке в $5 млрд. Всего через несколько месяцев эта оценка выросла более чем в шесть раз без выпуска продукта или объявления бизнес-модели. Подобная тенденция наблюдается у Thinking Machines Lab, нового предприятия бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, которое сейчас ищет $2 млрд начального финансирования при оценке не менее $10 млрд.

Финансирование AI-стартапов с известными основателями остается высоким, несмотря на экономическую неопределенность. Оптимизм инвесторов основан на вере в то, что ИИ-системы вскоре смогут автоматизировать большую часть интеллектуальной работы или даже генерировать совершенно новые знания. Например, OpenAI рассматривает возможность взимать до $20 тыс в месяц за AI-агентов — примерно столько же, сколько технокомпании платят нескольким специалистам из команды разработки.