Команда соучредителей со Стэнфордскими корнями вывела из тени проект, над которым тайно работала семь месяцев. Simile — это платформа, которая строит цифровые симуляции людей с помощью ИИ, чтобы предсказывать их реальные поступки.

Steve Johnson/Unsplash

Натренированная на сотнях глубинных интервью, транзакциях и академических исследованиях, нейросеть должна угадывать, что купит покупатель, как отреагирует инвестор и о чем спросит аналитик на звонке о прибыли.

Технология уже заинтересовала крупнейшую аптечную сеть США CVS Health. Она тестирует Simile, чтобы точнее формировать ассортимент и продумывать выкладку товаров. Но амбиции стартапа шире ритейла — компания видит себя новым стандартом для корпоративных коммуникаций и исследований рынка, альтернативой фокус-группам и маркетинговым интуициям.

В раунде на $100 млн лидировал Index Ventures, к нему присоединились Bain Capital Ventures, A* и Hanabi Capital. В числе инвесторов также значатся Фэй-Фэй Ли и Андрей Карпати.

За Simile стоят Джун Пак, Майкл Бернстайн, Перси Лян и Лейни Яллен. Бернстайн — один из авторов ImageNet, базы данных, которая перезапустила развитие компьютерного зрения. Теперь та же команда нацелилась перекроить индустрию прогнозирования поведения. Оценка стартапа не раскрывается.

