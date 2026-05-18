Американский стартап Reflex Robotics, основанный выходцами из MIT, представил колесного гуманоидного робота для складской и производственной логистики. Компания утверждает, что одно устройство стоит около $10 тыс. — это примерно в 20 раз дешевле большинства промышленных гуманоидов на рынке. Главным отличием от двуногих аналогов стало колесное шасси: оно позволяет снизить стоимость компонентов в 2–3 раза и увеличить автономность до более чем 16 часов против 2–3 часов у двуногих моделей.

Робот рассчитан на работу в обычной складской инфраструктуре. Компактный корпус размером менее 60×60 см позволяет ему перемещаться даже по узким проходам между стеллажами. Грузоподъемность составляет более 11 кг на каждую руку — суммарно свыше 22 кг.

Устройство оснащено несколькими RGB-сенсорами, шарнирной шеей с обзором до 180° и трехпалыми захватами со сменными присосками. Тяжелый аккумулятор расположен в нижней части конструкции: это снижает центр тяжести и позволяет роботу сохранять устойчивость без сложных систем балансировки.

Бизнес-модель компании строится на телеуправлении: роботами в реальном времени управляют удаленные операторы из стран с более дешевой рабочей силой. В Reflex Robotics сравнивают этот процесс с видеоигрой. Один оператор может одновременно контролировать несколько машин, находясь за тысячи километров от склада.

Такой подход позволяет компании выводить роботов на рынок уже сейчас, не дожидаясь появления полностью автономного ИИ.

Практическое применение технологии компания уже тестирует вместе с логистическим оператором GXO. Роботы работают на складе одного из крупных ритейлеров из списка Fortune 100, а в перспективе партнеры рассчитывают развернуть систему по всей сети GXO. После доставки на объект робот готов к работе примерно за 60 минут.

Reflex Robotics также анонсировала строительство первого в Латинской Америке завода по производству гуманоидных роботов. Предприятие появится в мексиканском штате Нуэво-Леон, а число новых рабочих мест должно превысить 2000. Выбор Мексики, вероятно, связан с той же логикой снижения издержек, которая лежит в основе модели телеуправления.

Reflex Robotics выходит на высококонкуретный рынок складских роботов с новой моделью, во главе которой стоит колесная архитектура и гибридная модель управления. Эти два отличия от конкурентов позволили компании предложить более выгодный с экономической точки зрения продукт, пусть и не такой автономный и технически совершенный, как у конкурентов.

