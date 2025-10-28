Американская компания MacroCycle создала метод химической переработки синтетических волокон, который потребляет на 80% меньше энергии по сравнению с производством первичного полиэстера, сообщает издание TechCrunch. Стартап представил разработку на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.

Проблема переработки текстиля стоит острее, чем пластиковых отходов: в мире перерабатывается лишь 0,5% текстильных изделий против 9% пластика. Основная сложность заключается в многокомпонентном составе тканей — пуговицы, молнии, добавление спандекса и синтетических смесей превращают одежду в материал, непригодный для стандартной переработки.

Технология MacroCycle отличается от традиционных методов химической переработки тем, что не расщепляет полимерные цепи на мономеры. Вместо этого молекулы замыкаются в кольцевые структуры — макроциклы, которые остаются стабильными при удалении загрязнений растворителями. Затем кольца размыкаются, и полимерные цепи восстанавливаются.

«Нам не нужно повторять все этапы заново, поэтому мы используем значительно более энергоэффективный подход», — отметил соучредитель и гендиректор MacroCycle Стюарт Пенья Фелис. По его словам, другие методы химической переработки экономят лишь 20–30% энергии.

Компанию основали осенью 2022 года Фелис, ранее управлявший заводом химической переработки ExxonMobil, и Ян-Георг Розенбум, разработавший новый метод во время постдокторантуры в Массачусетском технологическом институте. Весной 2023 года проект получил грант Breakthrough Energy Fellowship, а в текущем году MacroCycle привлек $6,5 млн посевных инвестиций.

Сейчас стартап масштабирует производство: новый реактор в 2 тыс. раз крупнее первого прототипа и способен выпускать партии по 100 кг материала для тестирования заказчиками. MacroCycle уже генерирует выручку от сотрудничества с модными брендами.

«Мы можем утверждать, что обеспечим ценовой паритет с первичным материалом после запуска первого промышленного объекта», — заявил Фелис.

Он убежден, что только экономическая привлекательность заставит крупных игроков вроде ExxonMobil изменить подход к производству.