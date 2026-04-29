Американский стартап Neurable, разрабатывающий неинвазивные интерфейсы «мозг—компьютер» (BCI), объявил о переходе к модели лицензирования своей технологии для производителей потребительских носимых устройств.

Компания предлагает OEM-партнерам встраивать свою систему ИИ-анализа мозговой активности в уже существующие форм-факторы — наушники, очки, ободки и головные уборы, сохраняя за ними полный контроль над дизайном, пользовательским опытом и дистрибуцией. В декабре 2025 года Neurable закрыла раунд Series A на $35 млн — эти средства направлены на масштабирование коммерциализации.

Технология Neurable сочетает ЭЭГ-сенсоры, алгоритмы обработки сигналов и ИИ: система в реальном времени считывает активность мозга пользователя и выдает данные о когнитивных показателях — концентрации, усталости и уровне нагрузки.

В отличие от разработок Neuralink, технология Neurable не требует хирургического вмешательства. Компания уже протестировала ее в нескольких пилотных проектах. Например, вместе с игровым брендом HyperX (подразделение HP Inc.) она создала гарнитуру, которая помогает улучшать концентрацию и игровые результаты. Также Neurable сотрудничает с платформой iMotions, где технология используется в научных исследованиях.

Центральный вопрос для потребителей и регуляторов — защита данных нейронной активности, которые по своей природе гораздо более чувствительны, чем, например, данные пульсометра. По словам Алькайде, компания обеспечивает шифрование и анонимизацию данных, а также соответствие стандартам HIPAA. Использование нейроданных для обучения ИИ-моделей допускается только с явного согласия пользователя и в рамках заранее обозначенных экспериментов.



Рынок неинвазивных BCI-устройств остается относительно небольшим, но привлекает все больше внимания инвесторов на фоне общего роста интереса к нейроинтерфейсам. Конкуренцию формируют как стартапы вроде Emotiv и InteraXon (Muse), так и крупные технологические компании, которые изучают возможности пассивного мониторинга активности мозга.

Переход Neurable от вертикально интегрированного производителя к поставщику лицензируемой платформы — распространенная модель монетизации DeepTech, которая позволяет наращивать охват без сопоставимого роста производственных затрат.

