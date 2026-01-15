Калифорнийский стартап Higgsfield, разрабатывающий платформу для генерации видео с помощью искусственного интеллекта, объявил о привлечении $80 миллионов в раунде расширения финансирования серии А. Сделка повысила оценку компании более чем до $1,3 млрд, сообщает Reuters.



Раунд возглавили венчурные фонды Accel, GFT Ventures и Menlo Ventures. В компании заявили, что их годовой доход (ARR) достиг отметки в $200 миллионов. Higgsfield не стремится создавать собственную фундаментальную модель ИИ с нуля, как это делают OpenAI или Google. Вместо этого стартап фокусируется на создании платформы, которая интегрирует и дообучает существующие сторонние модели, делая их более эффективными и доступными для бизнес-задач.

«Мы минимизируем «налог на производство», чтобы в конечном счете побеждали лучшие истории и идеи, а не только те, у кого больше ресурсов», — отметил генеральный директор и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов.



Компания делает ставку на быстрорастущий сегмент генеративного видео для маркетинга в социальных сетях. По словам Машрабова, Higgsfield специализируется на технологиях постобучения моделей и создала собственный «механизм логического вывода». Эта система позволяет объединять несколько различных ИИ-моделей, что, например, помогает обеспечивать единообразие внешнего вида персонажей и фирменного стиля в рекламных видеороликах.

Запущенный в марте 2025 года браузерный продукт компании позволяет пользователям выполнять комплексные рабочие процессы по созданию видео в единой среде. Около 85% ее клиентов — маркетологи, работающие в социальных сетях.



Управляющий партнер GFT Ventures Джефф Хербст, вошедший в совет директоров Higgsfield, назвал рост компании феноменальным. «За несколько недель они увеличили годовой доход примерно до $10 миллионов, и мы никогда не видели ничего подобного», — заявил он. По его словам, спрос на ИИ-контент от маркетологов соцсетей потенциально может превзойти спрос со стороны киноиндустрии.

Новые инвестиции планируется направить на развитие корпоративных продаж, международную экспансию и дальнейшие исследования и разработки. Компания также намерена значительно расширить команду: с нынешних почти 70 сотрудников до примерно 300 к концу года.