Стартап Armadin представил сервис, который позволяет компаниям непрерывно проверять защиту от киберугроз. Вместо разового теста на проникновение (пентеста) его система запускает круглосуточные «рои» ИИ-агентов. Они ищут уязвимости в сети клиента и связывают их в цепочки, чтобы пробиться внутрь. Продукт разрабатывает команда Кевина Мандиа, основателя стартапа Mandiant, который Google приобрела в 2022 году.

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В классическом пентесте нанятые специалисты пытаются взломать систему и составляют отчет о слабых местах, которые удалось найти. Такая проверка показывает состояние защиты только на момент ее проведения.

Агенты Armadin работают без перерывов и действуют так, как действовал бы настоящий злоумышленник: переходят от одной бреши к другой, пока не получат доступ к целевым системам. Цель в том, чтобы компании находили и закрывали уязвимости раньше хакеров и раньше ИИ-лабораторий с неуправляемыми агентами.

В основе продукта лежит тезис Мандиа: в течение двух лет атаки станут полностью автоматическими, и защите потребуется такой же автоматический противник. По словам технического директора стартапа Трэвиса Ланхама, раньше нельзя было постоянно держать в каждой корпоративной сети команду белых хакеров, а ИИ-агенты это позволяют. Компания обещает выполнять за минуты и за долю стоимости работу, на которую у команды людей уходит гораздо больше времени.

По данным аналитической платформы Dealroom, Armadin продает продукт по подписке крупным корпоративным клиентам, включая компании из списка Fortune 100. Dealroom отмечает и главный вопрос для стартапа: ему предстоит убедить клиентов и регуляторов, что мощную наступательную систему можно надежно держать под контролем.

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Компания основана в сентябре 2025 года. Об инвестициях Armadin объявила 1 октября: стартап привлек $255,5 млн в раунде серии B при оценке более $2,5 млрд. Раунд возглавили Andreessen Horowitz и Accel. Среди участников Bain Capital Ventures, Redpoint, 8VC, Ballistic Ventures, Google Ventures, In-Q-Tel, Kleiner Perkins и Menlo Ventures.

Новый раунд прошел через полгода после серии A на $190 млн в марте: тогда компания получила $189,9 млн в рамках сида и серии A, и раунд возглавил Accel. Всего Armadin привлекла более $445 млн.

Инвесторы активно вкладываются в кибербезопасность. Dealroom приводит в пример покупку Wiz компанией Google за $32 млрд и раунд Cyera на $400 млн при оценке $9 млрд. На этом фоне Armadin за полгода почти удвоила объем привлеченного капитала.

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