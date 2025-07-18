Стартап Reflection AI, основанный бывшими исследователями из Google DeepMind, представил нового ИИ-агента по имени Asimov. Его ключевое отличие от конкурентов — анализ не только кода, но и всего контекста разработки. В это понятие входят электронные письма, сообщения в Slack, отчеты о проектах и техническая документация. Такой подход позволяет создать полную карту процесса создания программного обеспечения.

Reflection AI

Проблема существующих ИИ-помощников в том, что они сфокусированы в основном на генерации кода. Они не учитывают обсуждения, принятые решения и бизнес-цели, стоящие за разработкой. Asimov решает эту проблему с помощью архитектуры Deep Research. Система использует несколько агентов-«поисковиков» для извлечения деталей из огромных баз кода и документов. Затем один агент-«обьединитель» синтезирует информацию в целостный ответ.

Во главе Reflection AI стоят CEO Миша Ласкин и CTO Иоаннис Антоноглу, оба с опытом работы в Google DeepMind над проектами Gemini и AlphaGo. Их стартап нацелен на создание более мощных программных ассистентов. Внутренний опрос показал, что разработчики предпочитали ответы Asimov в 82% случаев. Для сравнения, у Claude Code от Anthropic этот показатель составил 63%. Asimov также превзошел по производительности ИИ-помощника Cursor американского стартапа Anysphere Inc.

Важной особенностью нового ассистента является безопасность. Asimov развертывается в собственном виртуальном частном облаке клиента, а данные компании не используются для обучения моделей. Функция Asimov Memories позволяет разработчикам сохранять внутренние знания команды, управляя доступом на основе ролей.

Сейчас система работает на дообученных открытых моделях. Reflection AI обучает их с использованием обучения с подкреплением, применяя как человеческие, так и синтетические данные. В будущем компания планирует выпустить собственные проприетарные модели. Этот инструмент может кардинально изменить то, как компании управляют знаниями в процессе разработки ПО.

Айзек Азимов — американский писатель и профессор биохимии, один из величайших авторов научной фантастики XX века, известный своими трудами о роботах, в том числе знаменитыми «тремя законами робототехники», ставшими философской основой для обсуждений этики ИИ. Назвать ИИ-агента его фамилией — символично: Азимов одним из первых серьезно задумался о взаимодействии человека и разумных машин, а его работы вдохновили поколения ученых, инженеров и разработчиков искусственного интеллекта.