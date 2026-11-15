Американский стартап Constellation Space представил программную платформу для управления спутниковыми группировками с помощью искусственного интеллекта. Система анализирует погодные условия, радиопомехи, загрузку каналов связи и положение спутников, чтобы выбирать подходящие интервалы для передачи информации на Землю. По заявлению разработчиков, алгоритм позволяет увеличить объем данных за один сеанс связи до 36% без изменения аппаратной части спутников.

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Платформа предназначена прежде всего для операторов крупных спутниковых группировок на низкой околоземной орбите. Такие сети могут включать тысячи аппаратов, которые постоянно перемещаются относительно наземных станций. Каждый спутник получает ограниченное время для передачи информации, а качество связи зависит от множества факторов.

Неправильный выбор станции или времени сеанса приводит к снижению скорости передачи данных, дополнительным затратам и задержкам в работе сервисов.

Разработчики Constellation Space предлагают заменить часть ручного планирования прогнозами нейросетей. Платформа собирает сведения о состоянии радиоканалов, погоде, отношении сигнала к шуму, возможных помехах и потребности в пропускной способности.

На основе этих данных система оценивает, сколько информации спутник сможет передать во время следующего сеанса. Операторы получают возможность заранее корректировать расписание связи и выбирать станции с более благоприятными условиями приема.

В основе платформы находятся ИИ-модели, которые компания обучает на данных сети датчиков по всему миру. После подключения к инфраструктуре заказчика алгоритмы адаптируются к характеристикам его спутников и наземного оборудования.

Согласно технической документации, одна группа моделей прогнозирует качество радиосигнала на ближайшие 1–5 минут. Другая оценивает нагрузку на каналы в течение следующего часа с шагом в 10 минут. Эти прогнозы доступны через программный интерфейс API.

Особенно полезной технология может оказаться для спутников дистанционного зондирования Земли. Такие аппараты накапливают большие объемы снимков и передают их во время коротких сеансов связи. Неблагоприятная погода способна ухудшить радиосигнал, а облачность практически полностью блокирует отдельные оптические каналы.

Прогноз условий связи позволяет заранее выбрать другую наземную станцию или изменить параметры передачи. Первую публичную версию платформы компания выпустила еще 12 октября 2026 года, а в ноябре представила ее более широкой аудитории.

Полноценную автоматизацию планирования сеансов и исполнения решений разработчики намерены предоставлять постепенно. Поэтому говорить о полностью автономном управлении спутниковыми группировками пока преждевременно: операторы сохраняют контроль над действиями системы.



По словам представителей стартапа, раннюю версию платформы уже используют более 10 корпоративных клиентов, включая Amazon Web Services, а также свыше 20 академических учреждений. Годовая стоимость контрактов компании в 2026 году достигла $2,25 млн. При этом показатель отражает контрактную базу и не обязательно соответствует фактической выручке. В перспективе Constellation Space рассчитывает расширить функциональность до автоматического перераспределения каналов связи и управления отдельными операциями спутниковых сетей.

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