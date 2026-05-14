Американский стартап Second Nature Computing выпустил мобильное приложение Poppy — проактивного ИИ-ассистента, который агрегирует данные из календаря, почты, мессенджеров и других источников и самостоятельно определяет, что важно для пользователя прямо сейчас. Компания привлекла $1,25 млн в начальном раунде под руководством Kindred Ventures; в числе бизнес-ангелов — Логан Килпатрик из DeepMind.

В отличие от существующих ИИ-планировщиков Poppy — не реактивный, а проактивный: приложение не ждет запроса, а само формирует контекстные подсказки. Если в календаре появляется 30-минутное окно вблизи парка, Poppy может предложить прогулку до следующей встречи. Если в переписке упоминались гастрономические предпочтения друга, ассистент учтет их при выборе ресторана для бранча.

Помимо контекстных советов приложение умеет отвечать на запросы в текстовом режиме, отслеживать авиарейсы и оповещать об изменениях, напоминать о приеме лекарств и управлять повторяющимися задачами. На старте поддерживаются Apple Calendar, Google Calendar, Gmail, Outlook, iCloud Mail, Apple Health, iMessage, WhatsApp, а также сервисы Uber и Instacart.

Основатель компании Сай Камбампати ранее работал инженером-программистом в ИИ-стартапе Humane, специализировавшемся на аппаратных решениях. По его словам, именно опыт переосмысления взаимодействия человека и компьютера подтолкнул его к идее «амбиентных вычислений» — технологий, которые заранее предугадывают потребности пользователя.

Данные пользователей шифруются при хранении; при обращении к облачным языковым моделям действует политика нулевого удержания данных. В перспективе двух-трех лет основатель рассчитывает перевести обработку полностью на локальные модели, работающие непосредственно на устройстве пользователя, — по мере роста вычислительных мощностей смартфонов.

Потенциальный риск — доступ к iMessage через Mac-приложение. Дело в том, что Apple, как правило, ограничивает сторонним приложениям подключение к своему мессенджеру, что в будущем может создать технические и правовые сложности для Poppy.

Команда стартапа на момент запуска насчитывает четыре человека и базируется в Сан-Франциско (США).

