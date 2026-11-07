Компания Underdog выпустила языковую модель Woof для генерации речи из текста. Разработка может работать локально в браузере без подключения к интернету. Размер системы составляет всего 31,7 МБ, а ее архитектура включает 31 млн параметров. Компания сделала исходный код проекта доступным для всех желающих. Для демонстрации возможностей продукта создатели запустили тематическую игру в социальной сети X.

Underdog

Разработчики оформили игровую локацию в стиле ретро-технологий. Сцена включает печатную машинку, ЭЛТ-монитор и настольную лампу. Пользователь набирает текст на клавиатуре, а система мгновенно переводит его в голос. Интерактивные элементы также позволяют генерировать различные музыкальные фрагменты с помощью виртуального тюнера.

Сюжет игры включает ироничное предупреждение о появлении в городе навязчивых облачных провайдеров. Игрокам нужно победить противника по имени Darkcloud для получения специального приглашения. Создатели игры таким образом критикуют зависимость современных программных продуктов от крупных облачных сервисов.

По словам основателя стартапа Underdog Сиджила Вена, пользователи должны иметь полный контроль над своими данными. Вен отказался от использования сторонних сервисов для ведения заметок вроде Granola. Он решил разработать собственную безопасную альтернативу.

В планах стартапа значится перенос наиболее способных современных моделей на пользовательские устройства в течение нескольких месяцев. Руководство ставит цель обучать качественные продукты с открытым кодом, не несущие при этом рисков для безопасности пользователя.

Ранее компания уже представила модель Bark объемом 167 МБ для перевода речи в текст на мобильных устройствах. Также в портфеле Underdog присутствует система с 27 млрд параметров для работы на ноутбуках. В настоящее время стартап тестирует приложение для узкого круга пользователей, которое должно стать локальной альтернативой сервисам Muse** и Instinct.

**продукт организации, признанной экстремистской на территории РФ

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