Стартап в сфере информационной безопасности Cyera всего за шесть месяцев значительно увеличил свою оценку — с $6 млрд до $9 млрд — закрепив статус одного из самых быстрорастущих игроков в отрасли и продемонстрировав высокий интерес инвесторов к решениям кибербезопасности.

Micheile Henderson, Unsplash

Стартап в сфере информационной безопасности Cyera продолжает стремительно расти. В четверг, 8 января, компания объявила о привлечении $400 млн в раунде серии F, оценив себя в $9 млрд. Таким образом, нью-йоркский стартап уже привлек более $1,7 млрд инвестиций. Новое финансирование поступило всего через шесть месяцев после предыдущего раунда в $540 млн при оценке в $6 млрд.

Компания Cyera предоставляет услугу, которую она называет управлением безопасностью данных. С ее помощью организации могут определить, где находятся все их конфиденциальные данные в облачных сервисах и базах данных, отслеживать использование информации сотрудниками и приложениями, а также выявлять уязвимости в системах защиты.

По словам представителей компании, рост объемов обрабатываемых данных и усиление опасений по поводу утечек благодаря развитию ИИ помогли Cyera привлечь в качестве клиентов пятую часть компаний из списка Fortune 500 и более чем утроить выручку за последний год, что вызвало повышенный интерес инвесторов.