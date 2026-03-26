Два IPO вместо шести — такой стала итоговая отметка для технологических размещений в 2025 году. На биржу вышли инвестплатформа JetLend и разработчик ПО «Базис». Дорогие деньги сделали свое дело, и инвесторы ужесточили требования к доходности, а большинство кандидатов на листинг предпочли выждать.

Рынок технологических слияний и поглощений просел вдвое — с 98 до 44,5 млрд руб. (без учета мегасделок от 10 млрд). Это следует из совместного исследования специалиста по M&A Анастасии Нерчинской и компаний «Алруд», Verba Legal, Б1 и Advance Capital.

За спадом стоят три разнородных, но синхронно сработавших механизма. Первый — геополитическое ожидание: многие участники заморозили переговоры, рассчитывая дождаться более благоприятного фона. Второй — ключевая ставка 21% на начало года, которая превратила заемное финансирование сделок из дорогого в нецелесообразное. Третий — налоговый: отмена льготы по НДФЛ при продаже долей с 1 января 2025-го вызвала ажиотаж закрытий в конце 2024-го и фактически «съела» часть потенциальных сделок следующего года.

Директор департамента инвестиционной аналитики «X. Технологии» Антон Гавриков назвал этот эффект «выжженным полем» и констатировал смещение рынка в сторону стратегических, а не финансовых покупок.

Что продавали и кто покупал

Доля технологического сектора в общероссийском объеме M&A упала с 22 до 12%. Первое место занял нефтегаз — во многом благодаря сделке Леонида Федуна с «Лукойлом», второе — строительная отрасль.

Внутри самого техсектора картина неоднородная. Сегменты ИТ-услуг, оборудования и интернет-медиа потеряли от двух третей до четырех пятых сделок. Зато инфраструктурные направления выросли: телеком-сделки прибавили сразу десять позиций (с двух до 12), инфраструктурные сервисы — втрое.

Покупатели охотились за корпоративным и инженерным ПО, а также за кибербезопасностью — здесь двигателем служили импортозамещение и рост угроз, поясняет менеджер проектов Б1 Валерия Полежаева.

Что дальше

Авторы исследования ждут в 2026 году смещения спроса к зрелым B2B-активам с предсказуемым денежным потоком и подтверждённой технологической экспертизой. В приоритете останутся кибербезопасность, инфраструктурный софт и прикладные ИИ-сервисы.

Разрыв в ценовых ожиданиях продавцов и покупателей никуда не денется — и будет выталкивать стороны к поэтапным приобретениям и смешанным схемам оплаты. Одним словом, 2026-й — год дисциплины капитала.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.