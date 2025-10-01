Британские стартапы начали разрешать сотрудникам работать в офисах без обуви, вдохновившись практикой компаний Кремниевой долины, сообщает The Guardian. Руководители считают, что отказ от обуви в офисе снижает стресс и повышает креативность персонала. Однако не все эксперты согласны с эффективностью такого подхода.

Основательница косметического стартапа helloSKIN Натали Джеймс ввела политику «только в носках» в своем офисе в прошлом году. В компании действуют строгие правила. Так, запрещены босые ноги, носки должны быть чистыми и без дыр, обувь обязательна на кухне, в санузлах и на улице. По словам Джеймс, эффект превзошел ожидания: появилась заметная атмосфера спокойствия, что привело к улучшению концентрации и креативности команды.

Гэри Бирнс, гендиректор технологической компании Tao Climate, в свою очередь поощряет коллег по всему миру работать без обуви. Он называет офисы скучными и сложными местами, где люди не хотят находиться, и считает любые меры по улучшению комфорта благом для производительности и благополучия.

Гендиректор платформы поддержки бизнеса Enterprise Nation Аарон Асади при этом высказался категорично: «Мы верим в обувь». Консультируя стартапы, его компания поощряет развитие корпоративной культуры, но предпочитает фокусироваться на инструментах для совместной работы, контроле расходов и этике использования искусственного интеллекта, а не на офисных дискуссиях о носках.

Профессор Мустафа Озбилгин из Брюнельского университета в Лондоне отметила риск поколенческих конфликтов — молодые сотрудники воспринимают неформальность как признак креативности, старшие коллеги видят в этом непрофессионализм.