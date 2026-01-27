В условиях активной цифровизации рынка труда большинство российских соискателей по-прежнему отдают предпочтение личному общению с работодателем. Половина опрошенных (50%) предпочитают первую встречу с рекрутером проводить очно, а на этапе собеседования с будущим руководителем доля сторонников офлайн-формата возрастает до 55%, свидетельствуют данные исследования платформы hh.ru. Подробности — в распоряжении «Инка».

Tim Gouw/Unsplash

На начальном этапе знакомства с вакансией кандидаты используют разнообразные каналы коммуникации. Так, 49% респондентов считают комфортными переговоры по телефону, 40% выбирают переписку в мессенджерах, а 35% — общение в онлайн-чатах на сайтах по поиску работы.

Видеосвязь для первичного контакта предпочитают 30% соискателей, переписку в социальных сетях — 18%, а электронную почту — 16%. При этом 22% отметили, что для них все форматы одинаково удобны, и только 2% выразили недовольство каждым из предложенных вариантов.

Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, личный контакт остается ключевым фактором доверия к работодателю. Однако предпочтения сильно зависят от возраста: если среди соискателей 18−24 лет 64% комфортно общаться через мессенджеры, то почти половина (48%) этой же группы все же считает удобными личные встречи. С возрастом важность очного общения усиливается: среди кандидатов 25−34 лет его выбирают 52%, а в группе 35−44 лет — уже 55%.

Выбор формата также тесно связан со сферой деятельности. Очные встречи наиболее важны для специалистов по управлению персоналом (66%), работников туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (65%), строительства и недвижимости (61%), производства (60%) и розничной торговли (57%). В ИТ-сфере ситуация иная: лишь 29% кандидатов предпочитают личный контакт на первом этапе, тогда как большинство выбирают переписку в мессенджерах (52%) или онлайн-чатах (41%).

На предпочтения влияет и позиция, на которую претендует соискатель. Личные встречи чаще выбирают директора и управляющие (60%), руководители подразделений (57%) и линейные сотрудники (56%). Среди стажеров этот формат комфортен только для 35%. При этом руководители демонстрируют наибольшую гибкость: 29% директоров и управляющих заявили, что для них все каналы коммуникации равно приемлемы.

На этапе собеседования с руководством значимость очного контакта становится еще выше. Помимо 55%, выбирающих встречу в офисе, 34% готовы к собеседованию по телефону, а 22% предпочитают видеосвязь. Еще 25% соискателей отметили, что для них все форматы комфортны, и лишь 2% находят их неудобными.

Офлайн-собеседования наиболее востребованы среди специалистов в производстве и сервисном обслуживании (68%), строительстве и недвижимости (64%), розничной торговле (63%), управлении персоналом (63%), а также в медицине и фармацевтике (61%). В ИТ-сфере, напротив, 52% кандидатов предпочитают проходить интервью с руководителем по видеосвязи.

Очные собеседования чаще выбирают стажеры (62%) и линейные сотрудники (61%). Среди соискателей, не имеющих на момент опроса работы, личное интервью предпочитают 57%. Руководители вновь проявляют наибольшую нейтральность: лишь 51% управленцев выбирают очную встречу, тогда как 38% заявляют, что все форматы для них одинаково удобны.

Опрос был проведен с 11 по 18 декабря 2025 года среди более 1900 российских соискателей.

