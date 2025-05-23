Согласно исследованию сервиса SuperJob стажировки становятся все более популярным способом трудоустройства для молодежи. Опрос, в котором участвовали 1 тыс. работодателей и 1 тыс. молодых специалистов до 27 лет с опытом такой занятости, показал, что две трети компаний готовы принимать стажеров. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследователи также выяснили, что лишь 29% работодателей имеют четко структурированные программы стажировок, тогда как 38% пока ограничиваются разовыми практиками без системного подхода. За последний год количество компаний, предлагающих рабочую практику, осталось практически неизменным.

Более половины работодателей (51%) сообщают, что предлагают постоянную работу большинству стажеров. Еще 20% компаний делают такие предложения менее чем половине участников программ, а 25% трудоустраивают только самых перспективных кандидатов.

Среди молодых специалистов, прошедших стажировки, 66% получили предложение о работе в той же компании — это на 8% больше, чем в 2024 году. При этом 14% респондентов отказались от таких предложений.

Меняются и мотивы молодежи: если 66% по-прежнему видят в стажировках в первую очередь возможность получить практический опыт, то доля тех, кто целенаправленно ищет через стажировку постоянное место работы, за год выросла с 12% до 16%. Это свидетельствует о том, что молодые специалисты все чаще рассматривают рабочую практику как эффективный старт карьеры.