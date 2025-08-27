Американский актер Стивен Сигал вместе с сыном Домиником зарегистрировал в России компанию «Хикари». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юрлиц.

Фото: Wikipedia

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, общество с ограниченной ответственностью было создано 26 августа и официально заявлено как фирма, специализирующаяся на консультировании в сфере коммерческой деятельности и управления.

Однако, как уточнил соучредитель компании Михаил Замарин, занимающийся строительством заводов по переработке отходов в Московской области, «Хикари» также планирует работать в сфере переработки грязного пластика.

Ранее СМИ сообщали, что Сигал уходит из российского бизнеса: в июле 2025 года он покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов» из-за того, что иностранцам становится сложно вести дела в России из-за репутационных рисков и угрозы блокировки счетов за рубежом.

Стивен Сигал — американский актер, получивший российское гражданство в 2016 году. Помимо него, он имеет гражданство США и Сербии. В 2018 году артист зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель.