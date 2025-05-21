Глобальное потепление – одна из самых острых проблем, стоящих перед человечеством. Парижское соглашение по климату установило амбициозную цель – удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C сверх доиндустриальных уровней и прилагать усилия для ограничения роста температуры до 1.5°C. Многие возлагают надежды на то, что достижение этих целей поможет избежать наихудших последствий изменения климата. Но что, если даже при ограничении потепления до 1.5°C нас все равно ждут катастрофические изменения, способные привести к перемещению миллионов людей?

Новое исследование, опубликованное в авторитетном журнале Communications Earth & Environment, рисует тревожную картину будущего.

Катастрофы не избежать

Ученые предупреждают: уровень Мирового океана может подняться настолько быстро, что миллионы людей будут вынуждены покинуть свои дома и устремиться вглубь континентов, поскольку низменные прибрежные районы станут непригодными для жизни. Это не просто абстрактные прогнозы на далекое будущее; речь идет о реальной угрозе, которая может материализоваться уже в ближайшие десятилетия.

Главными виновниками этого пугающего сценария являются ледяные щиты Гренландии и Антарктиды. Они тают с угрожающей скоростью, значительно ускоряя подъем уровня моря до такой степени, что адаптация к этим изменениям становится практически невозможной.

Эксперты утверждают, что даже незначительное превышение сегодняшнего уровня потепления в 1.2°C может нарушить хрупкое равновесие, навсегда изменив очертания береговых линий и спровоцировав одну из крупнейших климатических миграций в истории человечества. Но насколько серьезны эти изменения и что именно их вызывает?

Виновники — люди

Исследование подчеркивает, что потери льда из Гренландии и Антарктиды увеличились в четыре раза с 1990-х годов, став основным фактором повышения уровня моря. К концу текущего столетия уровень моря может подниматься на 1 сантиметр в год. Такая скорость затопления превзойдет возможности даже самых богатых стран по строительству эффективных берегозащитных сооружений. Этот сдвиг знаменует собой новую эру быстрых и, по большей части, необратимых изменений.

Сегодня около 230 миллионов человек проживают на территориях, находящихся всего в одном метре от текущего уровня моря, и почти миллиард человек – в пределах десяти метров. Крупные прибрежные мегаполисы, такие как Мумбаи, Нью-Йорк, Бангкок и Лагос, оказываются в зоне высокого риска. Даже подъем уровня моря на 20 сантиметров к 2050 году может ежегодно причинять ущерб от наводнений крупнейшим городам мира на сумму в 1 триллион долларов. Богатые страны, возможно, смогут адаптироваться, но развивающиеся государства могут столкнуться с разрушительными гуманитарными кризисами.

Хотя когда-то 1.5°C считались «безопасным пределом», исследователи теперь предполагают, что истинный порог невозврата может быть ближе к 1°C. Продолжающееся потепление увеличивает риск коллапса ледяных щитов, что в долгосрочной перспективе приведет к подъему уровня моря на 12 метров и более. Такой сценарий кардинально изменит береговые линии по всему миру и сделает некоторые островные государства практически необитаемыми.

Поскольку поднимающиеся моря угрожают домам, фермам и инфраструктуре, массовая миграция из прибрежных регионов становится неизбежной. Это перемещение будет неравномерным, сильнее всего ударив по бедным странам, особенно тем, у которых нет ресурсов для адаптации. «Катастрофическая внутренняя миграция» может дестабилизировать целые регионы, создать нагрузку на инфраструктуру и привести к долгосрочным социальным и экономическим последствиям.

Что делать?

В настоящее время мир движется к потеплению на 2.5°C — 2.9°C, что значительно выше целевого показателя в 1.5°C. Однако каждая десятая доля градуса имеет значение. Замедление темпов потепления даст драгоценное время для адаптации и уменьшит человеческие страдания. Немедленное сокращение выбросов от сжигания ископаемого топлива и агрессивные действия по борьбе с изменением климата – единственный способ ограничить ущерб.

Уроки прошлого служат суровым предупреждением для будущего. В последний раз, когда уровень CO 2 в атмосфере был таким же высоким, как сейчас (около 3 млн лет назад), уровень моря был на 10-20 метров выше. Исследование предполагает, что даже если глобальные температуры позже снизятся, восстановление ледяных щитов займет тысячи лет, а это означает, что земля, потерянная из-за подъема уровня моря, вероятно, будет потеряна для многих поколений.

Эксперты подчеркивают, что эти выводы являются суровым напоминанием о срочной необходимости удерживать глобальное потепление как можно ближе к 1.5°C. Речь идет не просто о цифрах или политике; речь идет о людях. Миллионы семей могут потерять свои дома, рабочие места и привычный образ жизни по мере исчезновения береговых линий.