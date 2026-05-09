В интернете набирает популярность тренд «максимизации» или maxxing, при котором пользователи стремятся довести до предела разные сферы жизни — от внешности и сна до дохода, карьеры и даже «осмысленности» работы.

Подобный подход выражается в десятках направлений: улучшение внешности (looksmaxxing), рост эффективности (productivity maxxing), ускорение карьеры (career maxxing), а также попытках «максимизировать» отдых, здоровье и личную продуктивность.

Эксперты отмечают, что рост популярности этого явления связан с изменениями на рынке труда и в цифровой среде. Люди все чаще сталкиваются с нестабильностью занятости, быстрым внедрением ИИ и необходимостью постоянно обновлять навыки.

Дополнительное давление создают социальные сети, где профессиональная и личная жизнь становятся частью публичного образа. Пользователи демонстрируют режимы продуктивности, карьерные достижения и повседневные привычки, усиливая эффект постоянного сравнения.

На этом фоне формируется ощущение, что обычного уровня усилий недостаточно. Психологи называют это «мышлением дефицита» — страхом остановиться и потерять позиции, если не заниматься постоянной оптимизацией.

Отдельным направлением стал тренд «максимизации смысла», когда от работы ожидают не только дохода, но и полной самореализации. Однако специалисты предупреждают, что такие ожидания часто приводят к разочарованию, поскольку одна профессия не может закрыть все жизненные потребности одновременно.

По мнению экспертов, культура maxxing постепенно превращает самосовершенствование в постоянную обязанность. Даже отдых и забота о здоровье начинают восприниматься как проекты по повышению эффективности.

В результате стремление «жить на максимуме» все чаще воспринимается не как мотивация, а как фактор хронического стресса и эмоционального выгорания.

