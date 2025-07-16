Студентка инженерного колледжа из Карнатаки, Ритупарна КС, получила предложение о работе от компании Rolls-Royce с зарплатой 7,23 млн рупий (около $86,5 тыс.) в год. Такого успеха она добилась благодаря своему упорству и созданию роботов, призванных облегчить тяжелый труд фермеров. Изначально Ритупарна мечтала стать врачом, но не набрала достаточно баллов на экзаменах для поступления на бюджет.

I. U/Unsplash

Проблема, за которую она решила взяться, — это изнурительная работа фермеров, занимающихся выращиванием пальмы арека. Им приходится вручную опрыскивать деревья пестицидами и собирать урожай. Вместе с другом Ритупарна разработала роботов, которые автоматизируют эти процессы. Их проект получил золотую и серебряную медали на международной конференции INEX, где они соревновались с командами из Сингапура, Японии, Китая и России.

Когда Ритупарна впервые обратилась в Rolls-Royce с просьбой о стажировке, ей отказали, усомнившись в ее квалификации. Однако она проявила настойчивость и попросила дать ей шанс. Ей поручили задание, рассчитанное на месяц, которое она выполнила за неделю. Это произвело впечатление на компанию, и после восьми месяцев сложных заданий и собеседований ей сделали предложение.

В декабре 2024 года Rolls-Royce предложил ей досрочное трудоустройство в своем подразделении по производству реактивных двигателей. Изначальный пакет составлял 3,96 млн рупий (3,6 млн руб.), но в апреле 2025 года его увеличили до 7,23 млн рупий в год (6,58 млн руб.), оценив ее усердие и результаты. Вскоре она закончит седьмой семестр и отправится в Техас, где будет работать в офисе компании.

Эта история демонстрирует, как технологические гиганты ищут таланты, способные решать реальные проблемы. Сама Ритупарна советует студентам не просто мечтать, а прилагать максимум усилий для достижения своих целей, отдаваясь делу на 200%.