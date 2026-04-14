Сложная ситуация на рынке труда для выпускников и стремительное развитие искусственного интеллекта заставляют американских студентов отказываться от традиционного трудоустройства и запускать собственные ИТ-компании. Современные нейросети резко снизили порог входа в бизнес: первокурсники могут быстро тестировать идеи, собирать прототипы и привлекать сотни тысяч долларов венчурных инвестиций.

Университетские бизнес-инкубаторы фиксируют резкий рост интереса. Например, программа Университета Джонса Хопкинса, которая пять лет назад собирала около 50 заявок, в этом учебном году получила более 860 обращений от молодых фаундеров. Преподаватели Стэнфорда (признан нежелательной организацией) отмечают резкое ускорение процессов: если раньше на создание жизнеспособной компании уходили годы, то теперь путь от идеи до посевных инвестиций в $4 млн может занять всего три месяца.

Венчурные инвесторы начали активно искать таланты прямо в студенческих кампусах, не дожидаясь, пока выпускники наберутся опыта в крупных корпорациях. Их привлекает возможность зайти в перспективный проект на самой ранней стадии.

При этом фонды часто пользуются неопытностью молодых предпринимателей, предлагают им финансирование по низкой оценке и забирают значительную долю в капитале стартапа.

Ради запуска бизнеса студенты все чаще берут академический отпуск. Эксперты отмечают, что поездка в хакерский дом в Сан-Франциско на один семестр становится для них такой же привычной практикой, как классические программы обучения за рубежом.

Кадровые консультанты поддерживают этот тренд: даже если стартап не взлетит, проявленная инициатива и устойчивость делают резюме выпускника заметно более привлекательным на фоне тысяч других кандидатов.

