Арбитражный суд Московской области принял решение конфисковать и обратить в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово.

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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, который та направила в начале года к 30 компаниям группы «Домодедово» и основным участникам схемы владения аэропортом, включая бенефициара Дмитрия Каменщика.

«Иск удовлетворить полностью», — указано в карточке дела.

Как заявил один из участников процесса «Ведомостям», решение подлежит немедленному исполнению.

Заседание проходило в закрытом режиме. Генпрокуратура и ООО «ДМЕ холдинг» пока не публиковали заявлений о решении суда.