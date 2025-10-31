Пресненский суд Москвы по делу о мошенничестве приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 5 млн руб. Дело в отношении основателя бизнес-школы «Like Центр» возбудили в ноябре 2023 года.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обвинение полагало, что Шабутдинов возглавлял организованную группу, которая продавала учащимся образовательные курсы и тренинги с обещанием высокого дохода, в действительности не обеспечивая заявленные результаты. В материалах дела фигурируют 113 потерпевших, общий ущерб оценивался в более чем 57 млн руб. По информации пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, часть гражданских и исков также была удовлетворена в рамках уголовного разбирательства.

Блогер был задержан в ноябре 2023 года. Обвинения предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозило до 10 лет лишения свободы. Слушания в суде начались в мае 2025 года.

Видео: пресс-служба судов общей юрисикции г. Москвы

Обвинение утверждало, что Аяз Шабутдинов создал организованную группу, которая с 2020-го по 2023 год продавала онлайн-курсы и тренинги по бизнесу и личностному росту, обещая участникам высокие доходы и быстрый успех. По данным следствия, обещания носили заведомо ложный характер: обучающие программы не обеспечивали заявленных результатов, а привлеченные средства использовались не по назначению.

По информации защиты, Шабутдинов признал вину и частично возместил ущерб: его адвокат заявлял, что компенсацию получили 64 потерпевших из 113 — всем, кто подал соответствующее заявление. При этом защита настаивала, что запрошенный прокурором срок (8 лет заключения со штрафом в размере более 15 млн руб.) был бы чрезмерно суровым.

Адвокаты Дмитрий Григориади и Калой Ахильгов назвали приговор «суровым» и подчеркнули, что в деле нет отягчающих обстоятельств.

«С учетом всех обстоятельств дела мы имели полное право рассчитывать на более мягкое наказание. Однако судья вынес тот приговор, который вам уже известен», — отметили они, добавив, что защита намерена внимательно изучить текст приговора и рассмотреть возможность его обжалования.

Сам Шабутдинов перед оглашением приговора заявил, что осознал свои ошибки и изменил отношение к жизни. По его словам, раньше он «жил в мире безграничного потребления», но годы в СИЗО заставили переосмыслить приоритеты.

«Я разобрал свои ошибки — для себя и для того, чтобы другим не пришлось платить ту цену, которую сейчас плачу я. Когда твоя этическая планка выше юридической, и ты ставишь себе рамки раньше, чем их поставит суд», — сказал он, добавив, что эти два года стали для него утратой доверия, здоровья и «самых ценных лет без детей».