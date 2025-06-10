Арбитражный суд Москвы признал банкротом группу компаний «Связной», владевшую еще недавно популярной в России сетью магазинов электроники, следует из сообщения на портале «Федресурс». Подробности решения в карточке дела пока не опубликованы.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — следует из публикации в карточке.
Иск о признании ГК банкротом подал Сбербанк. Рассмотрение дела началось в октябре 2024 года. В декабре суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Связного», включив в реестр кредиторов компании требование заявителя на 4,5 млрд руб., из которых 4,1 млрд руб. — основной долг, а 380,1 млн руб. — проценты.
Временным управляющим стал Михаил Брычков из «Содействия». Третьим лицом в деле был гендиректор «Связного» Владимир Шишко.
За первые пару месяцев 2022 года кредиторы и контрагенты подали к сети «Связной» 79 исков с суммарными требованиями в 14,26 млрд руб. В марте компания заявила о намерении объявить себя банкротом.
В сети «Связной» было более 5,5 тыс. магазинов, в апреле 2018 года компания объединилась с тоже популярной ранее сетью «Евросеть». На 2022 год, когда от сети уже оставалась половина, 69,25% ее акций принадлежало кипрской DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландской Euroset Holding N. V, согласно данным СПАРК-Интерфакс. 2021 год «Связной» закончила с выручкой 105,4 млрд руб., чистая прибыль составила 15,2 млн руб.
30 апреля 2025 года АО «Панклуб» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Компания была учреждена в 2009 году, ранее она принадлежала экс-владельцу «Связного» Максиму Ноготкову. Долю в «Панклубе» структура Сбербанка получила в 2015 году.
По информации Интерфакса, «Панклуб» — эксклюзивный дистрибьютор ювелирных изделий Pandora в России и странах СНГ, аффилирован по отношению к конкурсному кредитору (владельцем 100% пакета акций должника является ООО «Сбербанк инвестиции»)». Право «дочки» Сбербанка на 100% акций «Панклуба» утверждено судом в сентябре 2024 года в рамках иска «Сбербанк инвестиций» к Panclub Enterprises Limited.