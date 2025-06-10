Арбитражный суд Москвы признал банкротом группу компаний «Связной», владевшую еще недавно популярной в России сетью магазинов электроники, следует из сообщения на портале «Федресурс». Подробности решения в карточке дела пока не опубликованы.

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«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — следует из публикации в карточке.

Иск о признании ГК банкротом подал Сбербанк. Рассмотрение дела началось в октябре 2024 года. В декабре суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Связного», включив в реестр кредиторов компании требование заявителя на 4,5 млрд руб., из которых 4,1 млрд руб. — основной долг, а 380,1 млн руб. — проценты.

Временным управляющим стал Михаил Брычков из «Содействия». Третьим лицом в деле был гендиректор «Связного» Владимир Шишко.