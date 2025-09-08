Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Apple на 3,5 млн руб. за неисполнение требования об удалении запрещенного материала. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Unsplash

В сообщении сказано, что компания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП — нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению. Максимальный административный штраф по этой части статьи для юридических лиц составляет 4 млн руб.

В опубликованном сообщении не указано, какая именно веб-страница или контент стали предметом спора.

В июне суд несколько раз штрафовал американскую компанию. Так, 10 июня Таганский суд Москвы вынес ей штраф в 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России) — ч. 3 ст. 6.21 КоАП. Через неделю, 18 июня, эта же судебная инстанция оштрафовала Apple на 3 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию — ч. 2 ст.13.41 КоАП.