Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Майкрософт Рус» ввел в отношении компании процедуру наблюдения как начальный этап банкротства. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Неисполненные обязательства российского подразделения Microsoft превышают 1,5 млрд руб. Рассмотрение дела по существу назначено на 17 марта 2026 года.

Unsplash

Временным управляющим назначен Александр Пономаренко из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», определенной судом методом случайного отбора.

В июле 2025 года компания разместила на Федресурсе уведомление о намерении подать заявление о банкротстве, указав в качестве кредитора только Газпромбанк. На недавнем заседании суд удовлетворил просьбу банка о вступлении в дело в качестве третьего лица. Представитель должника отметил, что с 2022 года материнская структура приостановила продажи продуктов и услуг в России, оставив только техническую поддержку.

В 2025 году единственный оставшийся клиент компании разорвал отношения, что привело к отсутствию доходов и инициированию процедуры в соответствии с законом.

В апреле 2025 года тот же суд по иску Газпромбанка взыскал с «Майкрософт Рус» более $943 тыс., включая около $887 тыс. неотработанного аванса по договору от сентября 2021 года на поддержку Microsoft Unified Support, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты по день фактической оплаты по курсу ЦБ.

С 2022 года компания столкнулась с более чем 30 подобными исками от крупных российских игроков, таких как «Северсталь», «Аэрофлот», «Алроса», Банк России, «Мегафон» и «Сургутнефтегаз», все из которых были удовлетворены.

По итогам 2024 года чистая прибыль «Майкрософт Рус» увеличилась на 38,9%, достигнув 174,114 млн руб., хотя валовая прибыль упала на 21,4%, до 78,3 млн руб., а выручка сократилась на 23,6%, до 161,6 млн руб. Единственным покупателем услуг в том году стало Microsoft Ireland Operations Limited.