Федеральный суд в Сан-Франциско постановил, что компания Anthropic законно использовала книги авторов Андреа Барц, Чарльза Грэбера и Кирка Уоллеса Джонсона для обучения своей языковой модели Claude, ссылаясь на доктрину «добросовестного использования» в американском авторском праве. Об этом сообщает Reuters.

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«Добросовестное использование» (англ. fair use) — это правовое понятие, которое означает, что в некоторых случаях вы можете использовать материалы, защищенные авторским правом, не запрашивая разрешения у правообладателя и не выплачивая вознаграждения.

Это решение стало первым в США по делу, где рассматривалось «добросовестное использование» в контексте генеративного ИИ.

Однако судья Уильям Алсап признал нарушением авторских прав хранение Anthropic более 7 млн пиратских книг в «центральной библиотеке». Он назначил судебное разбирательство для определения размера компенсации на декабрь 2025 года. Согласно законодательству США, за умышленное нарушение авторских прав возможны штрафы до $150 тыс. за каждое произведение.

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Представитель Anthropic заявил, что компания удовлетворена признанием ее обучения ИИ «трансформирующим» и способствующим научному прогрессу. В 2024 году авторы подали коллективный иск против Anthropic, поддерживаемой Amazon и Alphabet, обвинив ее в использовании пиратских копий их книг без разрешения для обучения Claude.

Судья Алсап отметил, что Anthropic обучала свои модели не для копирования книг, а для создания нового контента. При этом он подчеркнул, что хранение пиратских копий нарушает права авторов, так как компания могла законно приобрести книги. Anthropic утверждала, что источник книг не влияет на «добросовестное использование», но суд отверг этот аргумент.