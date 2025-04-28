Мещанский районный суд вынес приговор двум организаторам экскурсий в коллекторе реки Неглинки в Москве — главе компании «Спутник» Александру Киму и диггеру Никите Дубасу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Им назначили 5,5 и 8,5 лет колонии общего режима соответственно.

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Ким и Дубас признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В Следственном комитете (СК) отметили, что Дубас в 2021–2023 годах с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра Москвы.

По согласованию с Дубасом Ким, а также генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица «из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от их граждан», разместили объявления о проведении экскурсий, добавили в ведомстве.

Во время одной из экскурсий по подземному коллектору реки Неглинки 20 августа 2023 года в столице начался сильный ливень. В результате гид и семь других участников экскурсии, в том числе двое несовершеннолетних, погибли.

В СК также сообщили, что Лазовский и Плотица объявлены в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестованы.