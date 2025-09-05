Уголовное дело в отношении российского IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого прекращено в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. В результате также отменены международный розыск и заочный арест предпринимателя. Агентство не приводит дополнительные детали дела.

«Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления)», — сказано в материалах.

Обвинения касались дачи взятки в особо крупном размере по ч. 5 ст. 291 УК РФ, возбужденной 26 мая 2025 года. По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, бизнесмена заподозрили в передаче миллионов рублей руководству компании «Налог-сервис», подведомственной Федеральной налоговой службе, за покровительство фирме «Рубитех».

В апреле 2025 года Басманный суд Москвы арестовал главу «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева, а в июле заочно арестовал Мацоцкого на два месяца. Мера пресечения должна была начать действовать с момента его задержания либо экстрадиции в Россию.

Мацоцкий — основатель нескольких ИТ-компаний. В 1992 году он совместно с Анатолием Карачинским создал «Информационные бизнес-системы» (IBS), специализирующуюся на автоматизации работы банков. С 1992 по 1997 год предприниматель был исполнительным директором IBS, а с 1997 по 2012 год — генеральным директором, с 2007 года также председателем правления. В апреле 2020 года он покинул IBS и основал холдинг «ГС-Инвест», объединивший «Рубитех», БФТ и Arenadata. В 2020–2022 годах в разное время входил в советы директоров «Альфа-банка» и «ВымпелКома». В марте 2023 года Мацоцкий продал 47% доли в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга и полностью вышел из компании.