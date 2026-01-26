Соискатели в 2025 году заметно активнее откликались на вакансии рабочих и технических специальностей. К такому выводу пришли эксперты «Авито Работы», проанализировавшие поведение пользователей платформы за год. Подробности — в распоряжении «Инка».

Наибольший рост интереса показала профессия электрогазосварщика. Количество откликов и запросов контактов работодателей по таким вакансиям увеличилось на 145% по сравнению с предыдущим годом. В объявлениях работодатели в среднем указывали зарплатное предложение на уровне 104 469 руб. в месяц.

На втором месте по динамике оказалась профессия авторазборщика — число откликов выросло на 129%, а средний предлагаемый доход достиг 152 427 руб. в месяц. Третью строчку заняли сборщики урожая: интерес к этим вакансиям увеличился на 115%, при средней заявленной зарплате 127 493 руб. в месяц.

В «Авито Работе» уточняют, что приведенные показатели рассчитаны на основе средних значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях. Фактический доход может отличаться за счет премий, бонусов и компенсационных выплат.

Рост активности соискателей зафиксирован и в сегменте офисных профессий. Лидером по приросту откликов стали аналитики — интерес к этим вакансиям увеличился на 105%, а среднее предложение по зарплате составило 84 333 руб. в месяц. Речь идет о специалистах, работающих с данными о продажах, клиентах и внутренних процессах компаний.

Второе место среди офисных специальностей заняли менеджеры по персоналу: количество откликов выросло на 85%, при среднем уровне зарплатных предложений 71 413 руб. в месяц. Тройку замкнули графические дизайнеры — число откликов увеличилось на 72%, а средняя предлагаемая зарплата составила 54 627 руб. в месяц.

При расчете средних зарплат эксперты учитывали вакансии для специалистов с опытом работы от одного до трех лет. В «Авито Работе» отмечают, что предложения для ведущих специалистов могут существенно превышать указанные значения.

По данным сервиса, в целом в 2025 году активность соискателей выросла на 10%, что сопоставимо с темпами размещения новых вакансий на платформе.

