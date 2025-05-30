Двести стартапов и пять технологических лидеров стали участниками выставки проектов Startup Bazaar на полях Startup Village в Сколково. Команды презентовали свои разработки от прототипов до готовой продукции. Редактор «Инк.» прогулялась по «базару» и узнала, какие инновации продвигают российские и зарубежные компании.

ИИ-стоматолог Dentomo (НМФ ФДЛАБ)

Научно-медицинская фирма «Лаборатория функциональной диагностики» (НМФ ФДЛАБ) создала облачную платформу для стоматологии под названием Dentomo. Запатентованная технология основана на ИИ и ставит диагноз по каждому зубу пациента.

«В программу загружается компьютерная томография, за 3 минуты наш искусственный интеллект анализирует ее и пишет диагноз для каждого зуба. Карта интерактивная, а погрешность минимальна», — поделился представитель компании.

Он отметил, что анализ рентгена челюсти каждого пациента врачом вручную занимает до 100 минут, тогда как Dentomo выполняет эту задачу за 7.

Выручка Dentomo за 2024 год составила 40 млн руб. В будущем команда планирует расширяться за пределы России.

Локатор космического мусора WARD («Чистый космос»)

Источник: https://t.me/spacecleaner

Компания из Санкт-Петербурга «Чистый космос» рассказала о своей спутниковой системе WARD. Она распознает космический мусор путем лазерной локации и нелинейной радиолокации — все с применением ИИ. Передовые технологии WARD позволяют молниеносно и точно обнаружить и классифицировать объекты на орбите.

Но объект мало увидеть — что делать, если он летит «в лобовую»? Для этого команда создала систему уклонения от космического мусора для отечественных спутников. Сенсор, спроектированный полностью из российских материалов и технологий, вычисляет траекторию движения объекта и заранее предупреждает о возможном столкновении.

«В мире существуют компании, которые тоже занимаются проблемой космического мусора. Но они собирают информацию с Земли, а наша система устанавливается прямо на спутник и дает информацию с места событий», — пояснил представитель «Чистого космоса».

Цифровой двойник завода («Програмлаб»)

Компания «Програмлаб» создает цифровые объекты, помогающие людям обучаться на практике, а не только в теории. К примеру, станок или машина могут быть оцифрованы и переведены в симуляцию, на которой новые сотрудники и студенты могут потренироваться. Это позволяет им быстрее понять, как работает та или иная часть предприятия и, значительно ускоряет процесс внедрения в команду.

«Мы оцифровываем оборудование в виртуальное пространство, накладываем сценарии, и они используются в учебных центрах для эффективного обучения персонала», — рассказал участник выставки.

Модные очки с чат-ботом внутри (INMO)

Источник: https://www.inmoxr.com

Китайская компания INMO приехала на StartUp Village показать очки, которые в режиме реального времени могут переводить речь собеседника, транслировать речь во время выступления или просто показывать необходимую информацию. Безусловно, очки дополненной реальности уже существуют на рынке — но INMO добавили возможность подключить любого виртуального помощника и чат-бота.

«Наши очки могут переводить текст на 40 языках и подключить любого ИИ-ассистента для вашего удобства. Кроме того, выступая с речью, вы можете видеть в очках подсказки или даже полный текст презентации. Мы придумали технологию, в которую можно внедрить ПО любой страны мира и добавить чат-бота любого происхождения и сложности», — поделился менеджер INMO.

3D-сканер для анализа недоступных человеку мест («Райграс»)

Мобильный 3D-сканер от компании «Райграс» объединяет в себе лидар, инерциальную навигационную систему и ПО, реализующее алгоритм SLAM для навигации без геодезического ГНСС-приемника. Сканер крепится на дрон небольшого размера и помогает исследовать пещеры, туннели, небольшие природные объекты. Таким образом, разработка позволяет изучить места, в которые команда людей может добраться с трудом или не может попасть вовсе.

«Есть объекты, которые недоступны человеку. К примеру, зоны обрушения рудных масс — по технике безопасности человеку там нельзя находится, но туда можно запустить дрон со сканером», — пояснил представитель компании.

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И еще немного проектов:

Кубик, но не Рубика

Источник: https://deep.online/ru

Физик по образованию Илья Блохин с детства размышлял о теме сновидений и создал компанию deep — а та в последствии придумала гаджет Deep Sleep Cube. Небольшой кубик излучает мягкие электромагнитные импульсы на низкой частоте. Программа сна длится 9 часов: 30 минут она словно колыбель погружает в состояние покоя, 5 часов реализует глубокий сон, а оставшееся время стимулирует организм к мягкому возвращению в реальность.

Предсказатель идеального сотрудника

Система Tomoru.team может ускорить найм сотрудника в 7 раз: с помощью ИИ она создает digital-профиль компании, изучает корпоративную культуру, контекст работы и предлагает портрет идеального сотрудника, которого не хватает вашей команде. Но платформа не только предсказывает, но и подсказывает, а именно — выдает подборку реальных аккаунтов кандидатов.

Тренер по эмоциональному интеллекту

Цифровая платформа WAY2WEI от El Lab занимается оценкой и развитием эмоционального интеллекта для сотрудников бизнеса. Эта технология позволяет на этапе собеседования выявить перспективного сотрудника, а также помогает компаниям развивать атмосферу в коллективе и soft skills каждого члена команды.

Конференция Startup Village прошла в этом году в тринадцатый в инновационном центре Сколково. «Инк.» — генеральный информационный партнер события.