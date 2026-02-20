В Ярославле мини-пигов заставили работать сверхурочно. Местное антикафе попало под проверку Россельхознадзора после жалобы жительницы на условия содержания животных.

В заведении на Московском проспекте обитали четыре декоративных поросенка. Проверка показала, что владелец нарушил сразу несколько правил содержания животных и использования их в культурно-зрелищных целях. Режим контакта с мини-пигами превышал допустимые нормы — больше трех часов в день и дольше четырех дней подряд.

В помещении не нашлось укрытий для животных, а также зон для их кормления и отдыха. Кроме того, на свиней не оформили обязательные ветеринарные сопроводительные сертификаты. При этом у каждого поросенка были ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы, животных чипировали и поставили на индивидуальный учет.

По итогам проверки владелец антикафе получил предостережение от Россельхознадзора.

Мини-пиги — это селекционно выведенные карликовые домашние свиньи. Они значительно меньше обычных сельскохозяйственных собратьев: взрослые особи весят от 30 до 80 кг, имеют компактное тело, короткие ноги и отличаются сообразительностью. Их часто заводят как домашних любимцев, но они требуют много внимания, пространства и правильного кормления.



