Уже 92 страны и территории подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за два месяца до старта мероприятия, сообщает пресс-служба «Росконгресса». Это на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Страной-гостем выступит Королевство Бахрейн.

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По словам советника президента и ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, рост числа участников подчеркивает глобальную значимость форума как платформы для выстраивания экономических связей.

Особый интерес проявляют страны Глобального Юга — Азии, Африки и Латинской Америки, отметил он. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн, важный партнер России на Ближнем Востоке, добавил Котяков.

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В этом году форум пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Деловая программа включает четыре направления: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

В рамках ПМЭФ запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также диалог ЕАЭС–АСЕАН, посвященные торгово-экономическому сотрудничеству и глобальным вызовам.

Кобяков подчеркнул, что широкий состав участников и разнообразие тем создают условия для выработки практических решений, основанных на взаимном уважении и общих ценностях.