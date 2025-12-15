Российский банковский рынок сделал важный шаг к бесшовным платежам. Два крупнейших игрока — Т-Банк и Сбер — запустили технологию, которая превращает любой смартфон в мгновенный платежный терминал. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Теперь клиенты этих банков могут переводить деньги друг другу, просто сканируя QR-код или переходя по специальной ссылке. Больше не нужно сверять длинные номера карт или искать контакт в телефонной книге — система сама заполнит все необходимые поля.

Как это работает в жизни? Допустим, друзья собрались в кафе, и нужно скинуться на счет. Тот, кому переводят деньги, открывает приложение своего банка, создает QR-код и показывает его остальным. Каждый сканирует код камерой своего телефона — и через секунду нужная сумма поступает на счет. Если все рядом, можно показать код с экрана; если нет — отправить ссылку в мессенджере.

«Мы фактически убрали барьеры между банками для повседневных переводов, — комментирует Сергей Хромов, вице-президент Т-Банка. — Клиентам больше не нужно задумываться о реквизитах — достаточно QR-кода. Это особенно удобно, когда нужно быстро собрать деньги на подарок, совместную поездку или просто вернуть долг за кофе».

Новый сервис уже доступен для владельцев Android-смартфонов с последними версиями приложений. Чтобы создать код или ссылку, пользователю нужно зайти в раздел своего счета и выбрать соответствующую опцию.