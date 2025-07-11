Т-Банк обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием аннулировать регистрацию товарных знаков «Т-Мобайл» и T-Mobile в России, принадлежащих немецкому оператору Deutsche Telekom.

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Банк требует отменить действие брендов в отношении целого ряда товаров и услуг, включая разработку программного обеспечения, финансовые операции, управление недвижимостью, рекламу, а также производство ювелирных изделий, изделий из кожи, одежды, обуви и головных уборов.

При этом иск не затрагивает телекоммуникационные услуги, научные приборы, игры, пиво и безалкогольные напитки — эти категории остаются под защитой Deutsche Telekom.

По мнению представителей Т-Банка, немецкая компания не использует свои товарные знаки в России в заявленных категориях, что может стать основанием для их отмены. Пока СИП оставил иск без движения, то есть еще не начал его рассмотрение по существу.

Deutsche Telekom остается одним из самых дорогих телеком-брендов в мире: по оценке Brand Finance, в феврале 2024 года его стоимость составила $73,3 млрд.