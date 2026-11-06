«Т-Технологии» направили в Банк России добровольное предложение о покупке до 100% акций «Циана» — онлайн-платформы недвижимости с аудиторией 20,2 млн пользователей в месяц. Цена предложения составляет 993,05 руб. за акцию, что на 29,3% выше котировки на закрытии торгов 5 ноября.

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«Т-Технологии» — технологическая группа, развивающая финансовую экосистему на базе «Т-Банка». Помимо банковских услуг она работает в страховании, инвестициях и других сервисных направлениях.

«Циан» — российская онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, новостроек и объектов вторичного рынка. В 2025 году среднемесячная аудитория сервиса составила 20,2 млн уникальных пользователей, а среднесуточное количество активных объявлений — 2,1 млн.

Сделку планируют завершить в I квартале 2027 года.

После завершения сделки «Циан» сохранит бренд и нынешнюю команду управления, а площадка продолжит самостоятельную работу в рамках стратегии группы. «Т-Технологии» рассчитывают совместно с платформой развивать цифровой сервис полного цикла для операций с недвижимостью — от поиска объекта до финансовых и сопутствующих услуг. Дополнительную эмиссию акций для финансирования покупки проводить не планируют.

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Рынок отреагировал на возможную сделку разнонаправленно, пишет РБК. На торгах 6 ноября акции «Циана» подорожали на пике на 23,7% относительно закрытия предыдущего дня — до 962 руб. за бумагу. Котировки «Т-Технологий», напротив, снизились: к 11:43 мск они потеряли 2,3%, опустившись до 268,02 руб.

Сделка проходит на фоне изменений на рынке недвижимости. По информации аналитиков «Циана», в январе—сентябре 2026 года на вторичное жилье пришлось 49% выдач ипотечных кредитов в России, на новостройки — 36%, на индивидуальное жилищное строительство — 15%. Годом ранее доля первичного рынка составляла 47%, вторичного — 37%.

Что это значит для бизнеса

Покупка может объединить аудиторию и цифровую инфраструктуру «Циана» с финансовыми сервисами «Т-Технологий». Для рынка недвижимости это потенциально означает появление более комплексного продукта: пользователи смогут не только искать жилье, но и получать сопутствующие финансовые услуги. Для конкурентов — усиление игрока, который способен связать поиск недвижимости, сделки и финансирование в единую цифровую экосистему.

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