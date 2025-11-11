Российский оператор мобильной связи T2 объявил об объединении всех активов компании на рекламном рынке под единым брендом T2 AdTech. Он будет работать на стыке технологий рекламного сектора и телеком-инфраструктуры.

Нововведение представил глава этого направления — директор по монетизации больших данных Антон Мерзляков на девятом Национальном рекламном форуме в Москве. По его словам, телеком круглосуточно находится в контакте с потребителем и видит его запросы и проблемы, поэтому цель T2 AdTech в том, чтобы ответить на вызовы рекламного рынка и предложить игрокам решения.

«Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории всё сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения», — поделился Мерзляков.

Процесс по выходу на рынок AdTech T2 стартовал в 2024 году. Компания приобрела трех игроков отрасли — Yabbi, RedLlama и Plazkart — и, объединив активы всех четырех компаний в единую экосистему, основала T2 AdTech.

Работа нового направления будет строиться на базе аудиторной платформы Stable ID, технологиях ИИ и антифрода, а также на доступе к собственному и партнерскому инвентарю, включая ресурсы ГК «Ростелеком». Развиваться T2 AdTech будет в трех направлениях: создании новых продуктов, масштабировании действующих решений и построении долгосрочного сотрудничества с рекламодателями.

Читайте также Деловая программа НРФ’9 раскроет ключевые тренды медиакоммуникаций

Ранее отдельные AdTech-направления запустили и другие крупные российские телеком-операторы — МТС и «Билайн». Последний объявил о переходе этого направления в отдельное подразделение в октябре 2025 года: тогда же компания назначила руководителя и начала наращивать экспертизу в работе с большими данными, сегментированием аудитории и инструментами таргетинга. Параллельно оператор заключил партнерство с МТС по развитию решений для Telegram-рекламы.

Рекламная вертикаль МТС начала формироваться в 2018 году, когда появился центр продуктов digital-рекламы и информирования оператора. Работа началась c продукта «МТС Маркетолог», и в последние два года компания стала первопроходцем по работе с TgAds на внешних данных.

Это свидетельствует о тренде, при котором операторы превращают доступ к масштабным массивам данных и телеком-инфраструктуре в самостоятельные рекламно-технологические экосистемы. Они объединяют то, что ранее существовало разрозненно: данные, каналы коммуникации, инструменты измерения и собственный медийный инвентарь.