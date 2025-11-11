Новости

Т2 объединила свои рекламные активы под новым брендом

Российский оператор мобильной связи T2 объявил об объединении всех активов компании на рекламном рынке под единым брендом T2 AdTech. Он будет работать на стыке технологий рекламного сектора и телеком-инфраструктуры.

Нововведение представил глава этого направления — директор по монетизации больших данных Антон Мерзляков на девятом Национальном рекламном форуме в Москве. По его словам, телеком круглосуточно находится в контакте с потребителем и видит его запросы и проблемы, поэтому цель T2 AdTech в том, чтобы ответить на вызовы рекламного рынка и предложить игрокам решения.

«Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории всё сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения», — поделился Мерзляков.

Процесс по выходу на рынок AdTech T2 стартовал в 2024 году. Компания приобрела трех игроков отрасли — Yabbi, RedLlama и Plazkart — и, объединив активы всех четырех компаний в единую экосистему, основала T2 AdTech.

Работа нового направления будет строиться на базе аудиторной платформы Stable ID, технологиях ИИ и антифрода, а также на доступе к собственному и партнерскому инвентарю, включая ресурсы ГК «Ростелеком». Развиваться T2 AdTech будет в трех направлениях: создании новых продуктов, масштабировании действующих решений и построении долгосрочного сотрудничества с рекламодателями.

Читайте также

Деловая программа НРФ’9 раскроет ключевые тренды медиакоммуникаций

Ранее отдельные AdTech-направления запустили и другие крупные российские телеком-операторы — МТС и «Билайн». Последний объявил о переходе этого направления в отдельное подразделение в октябре 2025 года: тогда же компания назначила руководителя и начала наращивать экспертизу в работе с большими данными, сегментированием аудитории и инструментами таргетинга. Параллельно оператор заключил партнерство с МТС по развитию решений для Telegram-рекламы.

Рекламная вертикаль МТС начала формироваться в 2018 году, когда появился центр продуктов digital-рекламы и информирования оператора. Работа началась c продукта «МТС Маркетолог», и в последние два года компания стала первопроходцем по работе с TgAds на внешних данных.

Это свидетельствует о тренде, при котором операторы превращают доступ к масштабным массивам данных и телеком-инфраструктуре в самостоятельные рекламно-технологические экосистемы. Они объединяют то, что ранее существовало разрозненно: данные, каналы коммуникации, инструменты измерения и собственный медийный инвентарь.

Темы
2025 бизнес Россия телекоммуникации