Аналитики международной брокерской компании Tranio назвали топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья в 2025 году. В подсчетах учитывались запросы, которые поступили в компанию в первом квартале этого года. В тройку лидеров вошли Таиланд, ОАЭ и Турция. В рейтинге в этом году оказались и США, которые с 2021 года в десятку не входили.

Самой популярной страной для покупки зарубежной недвижимости по итогам первого квартала 2025 года стал Таиланд. Эта страна занимает лидирующую позицию седьмой квартал подряд. На нее пришлась почти треть всего спроса (31,2%) — максимальная доля за последние пять лет.

По данным экспертов, число заявок на покупку недвижимости в Таиланде в первом квартале 2025 года увеличилось на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост спроса продемонстрировал Бангкок, где число сделок увеличилось в пять раз. Второй по темпам роста стала Паттайя, показавшая прирост на 48% новых заявок.

ОАЭ оказались на втором месте по спросу россиян. На Эмираты пришелся почти каждый десятый запрос (10,7%) на покупку недвижимости за границей. Однако относительно аналогичного периода 2024 года спрос снизился на 6%.

Тройку лидеров замыкает Турция, на которую в первом квартале 2025 года пришлось 7,6% заявок. Однако в годовом выражении спрос на покупку недвижимости в этой стране снизился на 10%.

Сами россияне в феврале 2025 года в 35-й раз подряд стали лидерами в ежемесячном рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции. Россияне удерживают лидерство среди иностранных покупателей жилой недвижимости с апреля 2022 года.

На четвертой строчке с небольшим отрывом оказалась Испания с долей в 7%. При этом спрос на покупку недвижимости в Испании в годовом выражении сократился на 26%. Такое влияние оказал рекордный рост цен на недвижимость в стране и закрытие программы ВНЖ.

Пятерку стран-лидеров также с небольшим отрывом замыкает Кипр. По итогам первого квартала 2025 года на него пришлось — 6,9% заявок. При этом в отличие от Испании спрос на недвижимость Кипра в годовом выражении увеличился на 16%.

В топ-10 стран для покупки недвижимости за границей среди россиян в первом квартале 2025 года также вошли Индонезия (6,4%), Франция (5,8%), Греция (4,5%), США (3,9%) и Черногория (2,8%).

Эксперты отметили, что в последний раз США входили в первую десятку в первом квартале 2021 года, занимая второе место с долей спроса 9,12%. Возвращение страны в топ они объяснили общей стабилизацией спроса россиян к зарубежной недвижимости и диверсификацией интересов.

Спрос на покупку жилья за границей по итогам первого квартала 2025 года в годовом выражении в целом увеличился почти на 16%, но на 5,3% уменьшился относительно четвертого квартала 2024 года.

Вместе с тем, снизился и интерес россиян к программам ВНЖ и гражданства. По данным брокеров, в первом квартале 2025 года лишь 13% покупателей преследовали такие цели. Годом ранее их доля составляла 21%, а в 2023 году — 30%.

По данным Tranio, в первом квартале 2025 года традиционно недвижимость за границей особенно активно искали жители Москвы — на них пришлось 35,1% заявок. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга (11,8%). В топ-5 самых активных покупателей попали также жители Красноярского края (9,5% спроса), Краснодарского края (5,2%) и Татарстана (5,2%).