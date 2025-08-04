Туринская плащаница — одна из самых почитаемых и спорных реликвий христианского мира. Четырехметровое льняное полотно несет на себе слабый, но отчетливый отпечаток мужского тела со следами, напоминающими раны от распятия. Веками верующие считают ее подлинным саваном, в который было завернуто тело Иисуса Христа. Однако новое исследование с использованием 3D-моделирования, опубликованное в научном журнале Archaeometry, добавляет весомый аргумент в пользу скептиков, утверждая, что изображение на плащанице не могло образоваться от контакта с реальным человеческим телом.

Archaeometry, 2025

Главная загадка плащаницы — природа самого изображения. Оно обладает свойствами фотографического негатива и содержит трехмерную информацию. Именно это 3D-свойство долгое время считалось доказательством его чудесного происхождения. Однако бразильский исследователь Сисеро Мораес решил проверить это с помощью современных цифровых технологий. Он задался вопросом: как на самом деле будет выглядеть отпечаток, если обернуть тканью реальное трехмерное тело?

Используя программы для 3D-моделирования (MakeHuman и Blender), Мораес создал две цифровые симуляции. В первой он обернул виртуальной тканью точную трехмерную модель человеческого тела. Во второй — тканью накрыли барельеф, то есть неглубокое, почти плоское скульптурное изображение человека. Результаты оказались поразительными.

Как и ожидалось, отпечаток от реального 3D-тела получился сильно искаженным. Черты лица и пропорции тела на ткани растянулись и расширились, подобно тому, как искажается рисунок на сдувшемся воздушном шаре. Этот эффект известен как «эффект маски Агамемнона». А вот отпечаток, полученный с барельефа, практически идеально совпал с изображением на Туринской плащанице — с его вытянутыми, но анатомически непропорциональными чертами.

«Контактный узор, созданный моделью барельефа, более совместим с изображением на Плащанице, показывая меньшее анатомическое искажение и большую точность наблюдаемых контуров, в то время как проекция трехмерного тела приводит к значительно искаженному изображению», — пишет Мораес в своем исследовании.

Это исследование не ставит точку в вопросе датировки плащаницы, но оно наносит серьезный удар по теории ее аутентичности. Оно убедительно доказывает, что изображение, которое мы видим, скорее всего, было создано искусственно, путем контакта ткани со специально изготовленным барельефом. Стоит отметить, что техника барельефа была широко распространена в Средние века — именно к этому периоду (1260−1390 гг. н.э.) отнесли возраст ткани предыдущие радиоуглеродные анализы.

Таким образом, тайна Туринской плащаницы, возможно, кроется не в чуде, а в гениальном мастерстве средневекового художника, который смог создать произведение искусства, опередившее свое время и способное будоражить умы даже в эпоху цифровых технологий.