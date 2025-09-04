Три ведущие тайваньские компании — пищевой гигант I-Mei Foods, производитель систем автоматизации Mirle Automation и разработчик технологий управления Syntec Technology — объединили усилия для создания нового поколения дронов, роботов-собак и промышленных роботов. Результаты этого сотрудничества будут представлены на выставке Semicon Taiwan, которая пройдет в Тайбэе с 10 по 12 сентября.

Thomas Tucker/Unsplash

Проблема, которую решает этот альянс, — зависимость от иностранных компонентов и технологий в стратегически важной отрасли робототехники. Новое предприятие, созданное в мае, сосредоточится на разработке и производстве роботов, все компоненты которых также будут производиться на предприятии.

Структура альянса четко распределяет роли: I-Mei Foods, во главе с генеральным директором Луисом Ко, обеспечивает общее руководство и инвестиции. Производством займется партнер I-Mei, Golden Saddle Machinery. Syntec предоставит передовые технологии контроллеров, а Mirle возьмет на себя системную интеграцию и поставку ключевых компонентов, таких как редукторы для суставов роботов.

Это партнерство является частью более широкой стратегии Луиса Ко по диверсификации бизнеса I-Mei и инвестициям в высокие технологии. Ранее он возглавил Тайваньский консорциум по интеграции дрон-технологий и инвестировал в компании, специализирующиеся на логистических дронах и кибербезопасности. Для тестирования новой техники I-Mei даже построила 45-метровую аэродинамическую трубу.

На предстоящей выставке Mirle планирует продемонстрировать гуманоидного робота, способного поднимать до 20 кг, и своего инспекционного робота-собаку MD-X. Кроме того, компания разработала легкие редукторы из алюминиевых и титановых сплавов, которые снижают вес роботов более чем на 50% по сравнению с традиционными стальными аналогами.

