Сфера такси и пассажирских перевозок стала самым быстрорастущим сегментом частичной занятости в 2025 году. Как следует из данных сервиса «Авито Подработка», количество предложений о подработке в этом направлении увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. В среднем исполнителям предлагали 53 406 руб. в месяц при гибком графике. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

На втором месте оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики. За год число объявлений о подработке здесь выросло на 125% — в 2,3 раза, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 54 849 руб. в месяц. Тройку лидеров по динамике замкнули телекоммуникации и связь: количество предложений увеличилось более чем в два раза (+117%), при среднем доходе 37 511 руб. в месяц.

Рост также зафиксирован в сфере технического обслуживания и ремонта техники — плюс 78% за год. Этот сегмент выделился уровнем доходов: среднее вознаграждение при подработке достигло 69 488 руб. в месяц. В строительстве жилых и коммерческих объектов динамика оказалась более умеренной (+37%), а средний доход при частичной занятости составил 30 004 руб. в месяц.

В целом рынок гибкой занятости продолжает расширяться. Как отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, в 2025 году подработку предлагали на 42% чаще, чем годом ранее, а количество откликов выросло на 58%.

«Люди активно интересуются гибкими форматами занятости, а бизнесу нужны исполнители на неполный график. Кроме того, существенный рост мы также видим на региональном уровне. Подработка уже стала полноценным и удобным способом дополнительного заработка — ее активно совмещают с учебой, основной работой или другими делами», — рассказал Яськин.

Региональная динамика также показала резкий рост. Лидером по увеличению числа предложений стала Кабардино-Балкария (+103%), где среднее вознаграждение составило 41 635 руб. в месяц. В Амурской области количество предложений выросло на 102% при среднем доходе 28 752 руб. в месяц. Третье место заняла Северная Осетия — плюс 99% за год и 37 108 руб. в месяц в среднем.