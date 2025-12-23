Таможенные органы Гонконга задержали пять человек по подозрению в отмывании 8,9 млрд гонконгских долларов (около $1,1 млрд), полученных преступным путем за четыре года. Власти отметили, что это первый случай, когда преступная группа использовала сеть поддельных сайтов для схемы, которую следователи назвали «фиктивной торговлей».

Zanyar Ibrahim, Unsplash

Старший следователь финансового подразделения таможни Цой Ким-фай рассказал, что среди задержанных — двое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 59 лет. По версии следствия, они использовали 29 банковских счетов и с января 2022 года провели более 3,7 тыс. подозрительных транзакций.

Цой пояснил, что «фиктивная торговля» — это сделки только на бумаге без реального импорта или экспорта товаров. Для таких схем использовались поддельные контракты и счета-фактуры, создававшие видимость настоящих операций. Это позволяло выдавать незаконные средства за доходы от торговли и скрывать их истинное происхождение.

Преступники создавали фальшивые сайты судоходных компаний и подделывали торговые документы, чтобы обманывать банки при проверке клиентов. В качестве примера Цой привел случай, когда группа сообщила банку о якобы отгруженных товарах на 86 млн гонконгских долларов, после чего на корпоративный счет поступила оплата.

В ходе расследования были выявлены три ключевых участника схемы, использовавшие корпоративные счета для перевода крупных сумм из зарубежных компаний на Ближнем Востоке и в Африке. Деньги затем быстро переводились через лицензированные обменники, местные и материковые фирмы, а также на личные счета.

Двое мужчин использовали и свои личные счета, а всего подозреваемые открыли 15 корпоративных и 14 личных счетов в 14 банках, получив более 3,7 тыс. переводов на общую сумму 8,9 млрд гонконгских долларов. Позднее таможня выявила еще двух женщин, которые проводили крупные финансовые операции с ключевыми участниками схемы и, предположительно, помогали распоряжаться преступными средствами.

В Гонконге за отмывание денег предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы и штраф до 5 млн гонконгских долларов.