Две трети предпринимателей готовы застраховать свой бизнес от последствий связанных со сбоями в работе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Совкомбанк cтрахования» и «Всероссийского бизнес-центра». Владельцы компаний больше всего беспокоятся об утечке данных и о своей репутации.

freepik

В опросе приняли участие 2,6 тыс. предпринимателей, 69% из которых готовы застраховать свою компанию от рисков, которые влечет за собой некорректная работа ИИ. Также по результатам опроса стало известно, что бизнесменов больше всего волнуют утечка данных и урон имиджу компании. Лишь треть опрошенных обеспокоена вероятностью финансовых потерь — 33%.

Больше половины (54%) из тех, кто внедрил ИИ в работу бизнеса, используют его на ежедневной основе или же по несколько раз в неделю и 31% изредка пользуется нейросетями. 15% пока не применяли ИИ для решения рабочих задач.

Ключевыми сферами применения ИИ в бизнесе являются: автоматизация процессов (38%), маркетинг и персонализация предложений (35%), а также анализ данных и прогнозирование (34%). Для обслуживания клиентов и разработки продуктов технологии ИИ используются меньше всего.

Кроме того, многие российские бизнесмены не перепроверяют данные, сгенерированные ИИ: 42% респондентов относится к информации скептически, 29% — изредка проверяют работу ИИ, а еще 29% делают это редко или не проверяют результаты его работы вообще.

17% опрошенных, то есть каждый шестой, уже сталкивались с последствиями сбоев в работе ИИ и лишь 27% не беспокоятся по этому поводу. Хотя больше половины респондентов не испытывали трудности с работой ИИ, они все же признают наличие рисков, которые он может повлечь за собой.