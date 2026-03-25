За год доля российских компаний, представители которых хотя бы раз отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, выросла более чем вдвое — с 4% в 2025 году до 11% в 2026-м. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, опросившие представителей кадровых служб 500 предприятий по всей России и 1600 экономически активных граждан.

При этом число работодателей, которые ни разу не отказывали соискателям «с картинками», сократилось с 92 до 86%. Как отмечают сами рекрутеры, отказы получали претенденты на позиции, где внешний вид имеет значение: хостес, секретари, администраторы клиник, кадровые специалисты, продавцы-консультанты в сегменте косметики и фармацевтики, медицинские сестры, а также руководители разного уровня.

Юридически наличие татуировок не может служить основанием для отказа в трудоустройстве. Однако в некоторых сферах — например, в банковском деле, в отделах продаж и при работе с клиентами премиальных сегментов — действуют негласные корпоративные стандарты внешности.

Эксперты связывают рост числа отказов не с ужесточением требований, а с изменением баланса спроса и предложения на рынке труда: когда выбор кандидатов шире, работодатели становятся разборчивее.

Симпатию к татуировкам испытывают 26% экономически активного населения, негативно к ним относится 41%. Год назад эти показатели составляли 23% и 44% соответственно. Каждый третий респондент затрудняется дать однозначную оценку.

Интересно, что женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины (30% против 22%). Среди молодежи до 25 лет положительную оценку дают 59% опрошенных — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Также выше среднего уровень симпатии у людей со средним профессиональным образованием (34%).



Сделать татуировку хотели бы 11% опрошенных. Среди молодых людей до 25 лет этот показатель значительно выше — 31%. При этом среди тех, у кого уже есть татуировки, 46% планируют добавить новые. В 2025 году таких было 49%.

Динамика последних лет показывает, что доля желающих сделать татуировку постепенно снижается: с 18% в 2021 году до 11% в текущем. Одновременно уменьшается и число россиян, которые относятся к татуировкам отрицательно — с 49% в 2013 году до 41% сегодня.

