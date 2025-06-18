Wildberries никогда не был маркетплейсом, заявила в рамках сессии «Роль МСП в достижении новых национальных целей» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) основатель компании, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким. По ее словам, WB — это цифровая платформа с планами превращения в экосистему.

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«Мы себя маркетплейсом не называем, никогда не называли и называть никогда в жизни, надеюсь, не будем. Маркетплейс — это витрина, на которой представлены товары либо услуги различных юридических или физических лиц. Маркетплейс как бизнес берет комиссию за то, что на его площадке совершаются транзакции. А мы называем себя цифровой платформой, потому что мы предоставляем не только возможность выставить свои товары и услуги, но и вокруг всего этого накручено огромное количество сервисов», — заявила Ким.

Кроме того, основатель Wildberries сообщила, что компания находится на этапе перехода от цифровой платформы к собственной экосистеме, что позволит расширить объемы МСП в России.

«Это логическое развитие цифровых платформ. Те из них, кто развивается дальше, приходят в итоге к развитию собственной экосистемы и, соответственно, наращивают вокруг этого дополнительные возможности, в том числе для масштабирования и развития МСП», — пояснила она.

В первый день ПМЭФ от объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) она заключила несколько интересных партнерских соглашений. Особенно активно прошли переговоры по программе «Платформа роста», запущенной в 2024 году РВБ и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В частности, РВБ и Корпорация МСП договорились о наборе в программу новых участников. Раньше туда можно было попасть только через региональные представительства центров «Мой бизнес» или победить в конкурсе «Знай наших». Цифровая платформа МСП.РФ позволит оформить заявку в режиме онлайн. Также Татьяна Ким подписала соглашения о запуске «Программы роста» в Еврейской автономной и Ленинградской областях.