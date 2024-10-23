Недавно TD Bank признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям и согласился выплатить Министерству юстиции и финансовым регуляторам внушительную сумму в $3 млрд в виде штрафов и других санкций за неспособность контролировать отмывание денег наркоторговцами и другими преступниками, сообщает CNBC.

В рамках сделки TD Bank, чье американское подразделение является десятым по величине американским банком по размеру активов, также будет ограничен в своем росте Управлением контролера валютного контроля. Согласно этому ограничению, совокупные активы двух американских дочерних банков TD Bank не должны превышать $434 млрд.

Ограничения аналогичны тем, что Федеральная резервная система наложила на Wells Fargo в 2018 году в связи с «широко распространенными нарушениями прав потребителей» в этом банке.

«Сделав свои услуги удобными для преступников, TD Bank стал одним из них, — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. — Сегодня TD Bank также стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы Закона о банковской тайне, и первым в истории американским банком, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег».

«TD Bank предпочел прибыль соблюдению закона — решение, которое сейчас обходится банку в миллиарды долларов штрафов. Позвольте мне внести ясность: наше расследование продолжается, и ни один человек, причастный к незаконным действиям TD Bank, не останется вне подозрений», — добавил он.

Гарланд на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что в рамках мирового соглашения с Минюстом, который получает $1,8 млрд в связи с признанием банком своей вины в федеральном суде Ньюарка, штат Нью-Джерси, в течение трех лет за соблюдением банком правил борьбы с отмыванием денег будет следить наблюдатель.

Генеральный прокурор сообщил, что за шестилетний период, закончившийся в октябре прошлого года, TD Bank признал свою неспособность проконтролировать деятельность клиентов на сумму $18,3 трлн, что позволило трем сетям отмывания денег перевести более $670 млн через счета в банке. По словам Гарланда, по крайней мере в одной из этих схем были задействованы пять сотрудников банка.

«В разное время высокопоставленные руководители, включая человека, который стал главным специалистом банка по борьбе с отмыванием денег, знали о наличии серьезных проблем в программе банка по борьбе с отмыванием денег, но банк не смог их исправить», — сказал генеральный прокурор.

Гарланд зачитал журналистам подробности электронных сообщений, свидетельствующих о том, что сотрудники банка были осведомлены и обеспокоены подозрительными операциями одного человека, известного как Дэвид, который лично перевел более $470 млн незаконных средств через отделения TD Bank в США.

«В августе 2021 года менеджер одного из магазинов TD Bank отправил письмо другому менеджеру, — отметил Гарланд. — В феврале 2021 года сотрудник одного из магазинов TD Bank увидел, что сеть Дэвида за один день купила официальных банковских чеков на сумму более $1 млн за наличные».

Гарланд сказал, что Минюст ожидает возбуждения других исков по этому делу. На вопрос, означает ли это предъявление обвинений руководителям TD Bank, генеральный прокурор ответил: «Мы не комментируем текущие расследования, но я указал, что мы ожидаем будущих дел против отдельных лиц».

В рамках достигнутого соглашения TD Bank, второй по величине банк Канады, выплатит $1,3 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, или FinCEN, что является крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным FinCEN или Казначейством на депозитное учреждение. FinCEN также наложила на TD Bank четырехлетний независимый мониторинг, чтобы проследить за исправлением ситуации.

«Подавляющее большинство финансовых учреждений сотрудничают с FinCEN, чтобы защитить целостность финансовой системы США, — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо. — TD Bank поступил наоборот».

«От торговли фентанилом и наркотиками до финансирования терроризма и торговли людьми — хронические сбои в работе TD Bank создали благодатную почву для проникновения в нашу финансовую систему множества видов незаконной деятельности», — сказал Адейемо.

Весной The Wall Street Journal сообщила, что Минюст США расследует, как китайские организованные преступные группировки и наркоторговцы использовали TD Bank для отмывания денег, полученных от продажи смертельно опасного опиата фентанила в США.

Федеральный резервный совет оштрафовал TD Bank более чем на $124 млн за нарушения, связанные с законами о борьбе с отмыванием денег, заявив, что банк не смог обеспечить адекватное управление рисками и надзор за своими розничными банковскими операциями в США, в результате чего американский филиал использовался для отмывания сотен миллионов долларов незаконных доходов.

Банк не смог обеспечить адекватное управление рисками и надзор за своими розничными банковскими операциями в США, в результате чего американская дочерняя компания использовалась для отмывания сотен миллионов долларов незаконных доходов.

По словам сенатора Элизабет Уоррен, большие банки относятся к государственным штрафам как к издержкам ведения бизнеса. Это соглашение позволяет руководителям недобросовестных банков избежать наказания за то, что они позволили использовать TD Bank в качестве преступного денежного фонда. Министерство юстиции и Управление валютного контролера должны лучше следить за соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег.

«Это печальный день в нашей истории, — сказал генеральный директор TD Bank Group Бхарат Масрани. — Мы взяли на себя всю ответственность за провалы нашей американской программы AML и делаем инвестиции, изменения и усовершенствования, необходимые для выполнения наших обязательств».

«Это сложная глава в истории нашего банка. Эти неудачи произошли во время моего пребывания на посту генерального директора, и я приношу извинения всем заинтересованным сторонам», — добавил он.

В сентябре Бюро по финансовой защите потребителей обязало TD Bank выплатить почти $28 млн за то, что TD Bank неоднократно предоставлял агентствам потребительской отчетности информацию о клиентах, содержащую многочисленные ошибки, и более года ждал, чтобы исправить эти ошибки, хотя знал о них.

Ранее швейцарское подразделение Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), занимающееся частным банковским обслуживанием, нарушило законодательство в области борьбы с отмыванием денег, не проведя надлежащих проверок счетов двух политически значимых лиц, сообщает швейцарский банковский регулятор.