В ходе технического сбоя у пользователей из РФ не было возможности вручную скачать и обновить драйверы для видеокарт компании Nvidia. При попытке обновления с официального сайта выходила ошибка с запретом доступа, сообщало агентство ТАСС.

В сообщении от 23 октября, которое появлялось при открытии окна загрузки, говорилось о блокировке запроса файерволом Edgecast WAF. Компания ситуацию никак не прокомментировала.

Еще в сентябре 2022 года правительство США проинформировало Nvidia о введении новых лицензий на экспорт в отношении Китая и РФ.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг WordPress усугубилась, когда программное обеспечение с открытым исходным кодом для веб-хостинга лишило доступа хостинг-провайдера WP Engine к своим ресурсам. В публикации на WordPress.org Мэтт Мулленвег, соучредитель WordPress и генеральный директор Automattic, заявил, что до окончания разбирательств по юридическим вопросам WP Engine не будет иметь доступа к ресурсам платформы, таким как темы и плагины.