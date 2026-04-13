Российских покупателей ожидает резкий скачок цен на крупную бытовую технику, смартфоны Apple и премиальную электронику. По прогнозам отраслевых экспертов, к концу весны цены в рознице могут вырасти на 10−15%, а в некоторых категориях, по оценкам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, рост может достигать 20%.

Главной причиной стало нарушение привычных логистических цепочек из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Основной экономический удар пришелся по транзитному хабу в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее именно через Дубай в Россию шла значительная часть электроники по каналам параллельного импорта. Как отмечают источники на рынке, этот маршрут обеспечивал доставку до 70% всей европейской бытовой техники, а также большую часть поставок продукции брендов Dyson и Apple.

После фактического закрытия дубайского транспортного коридора импортеры столкнулись с серьезными трудностями. Сроки доставки девайсов в Россию увеличились в разы, а базовая стоимость логистических услуг выросла в полтора-три раза. Дилеры экстренно ищут альтернативные маршруты в обход горячих точек, однако новые транспортные пути неизбежно удлиняют плечо доставки и требуют дополнительных затрат от поставщиков.

Ситуацию дополнительно осложняет рост цен на энергоносители, вызванный блокадой Ормузского пролива, через который проходит пятая часть всей мировой нефти. На фоне этих событий стоимость моторного топлива продолжает расти, что что в итоге закладывается в цену перевозок. Аналитики предупреждают, что даже при успешном поиске новых маршрутов полностью избежать повышения розничных цен не удастся, так как транспортные издержки продолжат давить на рентабельность бизнеса.

Представители отраслевых объединений пока не берутся прогнозировать сроки нормализации ситуации. Представитель Ассоциации производителей и продавцов бытовой техники (РАТЭК) Антон Гуськов подчеркнул, что перспективы прекращения конфликта и возобновления работы привычных транспортных коммуникаций остаются неясными. До тех пор потребителям придется мириться с удорожанием импортной техники и возможным дефицитом популярных моделей в магазинах.

