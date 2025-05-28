Рынок труда для молодых специалистов стремительно меняется. Особенно это заметно в технологическом секторе. Новый отчет показывает значительное сокращение найма сотрудников уровня Junior. Это происходит в ведущих технологических компаниях. Главная причина изменений — быстрый рост искусственного интеллекта (ИИ).



Проблема заключается в том, что найм специалистов начального уровня сократился более чем на 50% с 2019 года. Эти данные предоставила венчурная фирма SignalFire. Ранее выпускники составляли около 15% новых сотрудников в крупных технологических компаниях. Сейчас эта цифра упала до 7%. Эксперты считают, что это не временное явление. Это четкий признак того, как ИИ меняет работу технологических компаний.

С ростом возможностей ИИ многие младшие должности, которые помогали новичкам начать карьеру, просто исчезают. Аниш Раман из LinkedIn объяснил, что ИИ начинает заменять базовые задачи. Их обычно выполняют новые сотрудники. Это затрудняет начало карьеры для молодых специалистов. «ИИ берет на себя те задачи, которые раньше выполняли новички, делающие первые шаги в компании», — сказал он.

И дело не только в должностях начального уровня. Марк Цукерберг недавно заявил, что ИИ в его компании работает на уровне инженера-программиста среднего звена. Он считает, что в течение года или около того ИИ сможет полностью писать код для крупных проектов, таких как нейросеть Llama.

Другие технологические гиганты движутся в том же направлении. Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что ИИ пишет более 30% нового кода компании. В Microsoft, по словам генерального директора Сатьи Наделлы, также около 30% кода генерируется ИИ. Некоторые внутренние проекты полностью написаны программным обеспечением без участия человека. IBM недавно уволила около 8000 сотрудников. Многие из них были из отдела кадров. Предполагается, что компания начала использовать ИИ для выполнения задач, которые ранее выполнялись людьми.

Несмотря на эти изменения, технологический сектор не сокращается. Технологические рабочие места растут. Но они распространяются по разным отраслям. Например, здравоохранение, банковское дело и розничная торговля. Отчет предполагает, что число технологических рабочих мест может вырасти с 6 миллионов в этом году до более чем 7 миллионов к 2034 году.

Однако создаются другие типы рабочих мест. Навыки, связанные с ИИ, сейчас более востребованы. Опрос Wall Street Journal показал, что почти 87% менеджеров по найму ищут кандидатов с опытом работы с ИИ. Каждая четвертая вакансия теперь упоминает навыки ИИ как требование. Таким образом, хотя общее количество рабочих мест может расти, молодым выпускникам будет сложнее войти в мир технологий. Им нужно быть готовыми с новыми навыками, особенно связанными с искусственным интеллектом.