Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft по итогам первого квартала 2026 года раскрыли планы по капитальным затратам на текущий год. В сумме они намерены потратить $725 млрд на ИИ-инфраструктуру — на 77% больше рекордных $410 млрд в 2025 году. При этом лучшие показатели по возврату инвестиций пока демонстрирует Google: выручка его облачного подразделения выросла на 63% год к году, до $20 млрд.

Совокупная выручка Alphabet в первом квартале выросла на 22% и составила $110 млрд, чистая прибыль — $62,6 млрд (+81%). Поисковая выручка увеличилась на 19%, до $60,4 млрд. Рост Google Cloud аналитики связывают со стратегией развития собственных ИИ-чипов и фундаментальных моделей, которую компания реализует через DeepMind.

Google также раскрыла портфель контрактов на аренду мощностей дата-центров объемом $460 млрд — это помогло рынку спокойнее воспринять повышение прогноза по CAPEX до $190 млрд в 2026 году с перспективой «значительного» роста в 2027-м. Amazon зафиксировала аналогичный показатель на уровне $364 млрд, дополнительно сославшись на контракт с Anthropic стоимостью $100 млрд. Выручка Amazon Web Services достигла $37,6 млрд (+$8,3 млрд к прошлому году). У Microsoft Azure облачная выручка выросла на 40%, совокупная выручка компании достигла рекордных $82,9 млрд при чистой прибыли $32 млрд.

У Meta ситуация складывается иначе. Несмотря на рост выручки на 33% — до $56,3 млрд, — акции компании упали на 6% в постторговую сессию. Рынок насторожило увеличение капзатрат до $145 млрд и размытые сроки выхода новых ИИ-моделей после Muse Spark.

Давление на маржу испытывают все игроки. Microsoft предупредила, что рост цен на чипы памяти и другие компоненты уже добавил к бюджету $25 млрд. CFO Эми Худ также отметила, что дефицит вычислительных мощностей сохранится как минимум до конца 2026 года — до ввода новых объектов. Meta, в свою очередь, указывает на подорожание памяти и конкуренцию за землю, энергию и специалистов при строительстве дата-центров.

Отчетность подтверждает, что гонка ИИ-инфраструктуры перешла в фазу, где ключевым становится соотношение роста выручки и капзатрат. Google пока демонстрирует наиболее убедительный баланс среди четверки, тогда как у Meta он вызывает наибольшие сомнения у инвесторов.

